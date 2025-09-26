Esportes

Futebol do interior
Notícia

Terceirona Gaúcha começa neste sábado com disputas entre a tradição e a novidade

Apenas nove times confirmaram presença no campeonato que vai levar os dois melhores à Série A-2 do Gauchão em 2026 

Gustavo Manhago

Esporte

