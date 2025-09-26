Terceirona Gaúcha começa neste sábado com disputas entre a tradição e a novidade

Vai começar a última competição profissional da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em 2025. Chamado de Série B, o campeonato na verdade equivale à Terceira Divisão masculina do Gauchão.
Neste ano, apenas nove times confirmaram presença: Apafut (Caxias do Sul); FC 1992 (Carazinho), Guarani (Venâncio Aires), Nova Prata (Nova Prata), Novo Horizonte (Esteio), Rio Grande (Rio Grande), Rio-Grandense (Rio Grande), São Gabriel (São Gabriel) e São Paulo (Rio Grande).
A primeira rodada terá quatro partidas, sendo uma no sábado (27) e três no domingo (28):
Sábado - 15h
Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande
São Paulo x São Gabriel (B)
Domingo - 15h
Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires
Guarani-VA x Novo Horizonte (A)
Estádio Mário Cini, em Nova Prata
Nova Prata x Apafut (A)
Estádio Torquato Pontes, em Rio Grande
Rio-Grandense x Rio Grande
*FC 1992 folga na rodada
Regulamento
Na primeira fase, os times foram divididos em dois grupos conforme a localização geográfica:
Grupo A
Apafut, FC 1992, Guarani-VA, Nova Prata e Novo Horizonte
Grupo B
Rio Grande, Rio-Grandense, São Gabriel e São Paulo
De 27 de setembro a 16 de novembro, os times se enfrentarão dentro dos grupos, em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave passam às semifinais que serão disputadas em forma de cruzamento, com jogos de ida e volta: 1º de A x 2º de B e 1º de B x 2º de A. As partidas decisivas acontecerão nos estádios das equipes que tiverem melhor campanha na fase classificatória.
Os vencedores das semifinais avançam para a disputa do título, também no formato de ida e volta. Ambos os finalistas já estarão garantidos na Série A-2 (Divisão de Acesso ou Segundona Gaúcha) em 2026.
Calendário da Terceirona 2025
1ª Fase
27 de setembro a 16 de novembro
Semifinais
19 e 23 de novembro
Finais
30 de novembro e 7 de dezembro
Tradição X Novidade
Dos nove participantes, a maioria ainda não completou 30 anos de história. Apafut, FC 1992, Nova Prata, Novo Horizonte e São Gabriel nasceram a partir de 2003. Em compensação, os quatro restantes têm inúmeras participações na elite do Gauchão (74, sendo 29 do São Paulo-RG, 16 do Guarani-VA e do Rio-Grandense, e 13 do Rio Grande); três já foram campeões estaduais da primeira divisão (São Paulo-RG em 1933, Rio Grande em 1935 e Rio-Grandense em 1939); e possuem entre 96 e 125 anos de história.
S. C. Rio Grande
- Cidade: Rio Grande
- Fundação: 19/7/1900 (125 anos)
- Estádio: Arthur Lawson*
- Participações na Terceirona: 18
- Melhor desempenho: campeão (2014)
- Em 2024: 6º lugar
- Última vez na Série A-2: 2015
- Última vez no Gauchão: 2000
*Mandará seus jogos no Estádio Torquato Pontes, do Rio-Grandense.
Time de futebol mais antigo do Brasil, o "Vovô" Rio Grande vai para a 10ª temporada consecutiva na Terceirona. Em três delas, chegou às semifinais. O técnico Cláudio Júnior comandará a equipe, formada por uma maioria de atletas do time sub-20 com alguns reforços pontuais.
S. C. São Paulo
- Cidade: Rio Grande
- Fundação: 4/10/1908 (116 anos)
- Estádio: Aldo Dapuzzo
- Participações na Terceirona: 4
- Melhor desempenho: semifinal (2024)
- Em 2024: 4º lugar
- Última vez na Série A-2: 2022
- Última vez no Gauchão: 2018
Há sete anos, o São Paulo jogava na elite do Estado. Mas o clube sofreu dois rebaixamentos em cinco temporadas e foi parar na Terceirona em 2023. O técnico será Bruno Coelho, vice-campeão do Gauchão Série A2 sub-20 pelo Brasil-PEL no último ano.
F. B. C. Rio-Grandense
- Cidade: Rio Grande
- Fundação: 11/7/1909 (116 anos)
- Estádio: Torquato Pontes
- Participações na Terceirona: 11
- Melhor desempenho: semifinal (2024)
- Em 2024: 3º lugar
- Última vez na Série A-2: 1993
- Última vez no Gauchão: 1985
A cidade do Rio Grande tem o "Vovô", que é o mascote do Sport Club Rio Grande, e tem também o "Guri Teimoso", que é o mascote do Rio-Grandense, fundado nove anos depois. O apelido surgiu pelo time ser o mais jovem da cidade e sempre dar "trabalho" nos clássicos locais. Para 2025, o Rio-Grandense manteve o técnico Cristiano Dias e três jogadores considerados "pilares" do elenco, com mais de 23 anos: o zagueiro Sasha, o meia Hiago e o atacante Wendell.
E. C. Guarani
- Cidade: Venâncio Aires
- Fundação: 3/9/1929 (96 anos)
- Estádio: Edmundo Feix
- Participações na Terceirona: 3
- Melhor desempenho: vice-campeão (2014)
- Em 2024: 5º lugar
- Última vez na Série A-2: 2023
- Última vez no Gauchão: 2007
O experiente técnico Gilmar Iser (61 anos) vai comandar o Guarani no campeonato. Ele volta a Venâncio Aires depois de 30 anos, quando foi zagueiro da equipe. O meia Murilo Xavier, de 29 anos, ex-União Frederiquense, e o goleiro Willian Luiz, de 27, ex-Lajeadense, são os mais experientes.
Os cinco novatos
- Apafut
Associação de Pais e Amigos do Futebol
- Fundação: 7/6/2011 (14 anos)
- Cidade: Caxias do Sul
- Estádio: Complexo Esportivo do Sesi*
- Participações na Terceirona: 3
- Melhor desempenho: 5º lugar (2016)
- Em 2024: 8º lugar
- Última vez na Série A-2: nunca jogou
- Última vez no Gauchão: nunca jogou
*Mandará seus jogos no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O técnico será Everson Aguiar.
F. C. 1992
- Fundação: 5/4/2019 (6 anos)
- Cidade: Carazinho
- Estádio: Orides Bordin *
- Participações na Terceirona: 1
- Melhor desempenho: estreia em 2025
- Em 2024: não disputou
- Última vez na Série A-2: nunca jogou
- Última vez no Gauchão: nunca jogou
*Mandará seus jogos no Campo do Glória, na Vila Industrial.
Associação Nova Prata E. C. L
- Fundação: 8/4/2003 (22 anos)
- Cidade: Nova Prata
- Estádio: Mário Cini
- Participações na Terceirona: 8
- Melhor desempenho: vice-campeã (2013)
- Em 2024: não disputou
- Última vez na Série A-2: 2015
- Última vez no Gauchão: nunca jogou
E. C. Novo Horizonte
- Fundação: 28/12/2008 (16 anos)
- Cidade: Esteio
- Estádio: não possui *
- Participações na Terceirona: 6
- Melhor desempenho: quartas de final (2017)
- Em 2024: não disputou
- Última vez na Série A-2: nunca jogou
- Última vez no Gauchão: nunca jogou
*Mandará seus jogos no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.
E. C. São Gabriel
- Fundação: 23/9/2013 (12 anos)
- Cidade: São Gabriel
- Estádio: Sílvio de Faria Corrêa
- Participações na Terceirona: 2
- Melhor desempenho: 3º lugar (2014)
- Em 2024: não disputou
- Última vez na Série A-2: 2024
- Última vez no Gauchão: nunca jogou
O São Gabriel volta à Terceirona depois de 11 anos. Dos participantes da competição, o "Sanga" é o único que também está jogando a Copa Ruy Carlos Ostermann. Mas o momento não é bom. Em duas rodadas, o time perdeu para Esportivo e Gaúcho. E está no terceiro técnico em 30 dias. Jerry Adriane assumiu o cargo nesta semana.
Um campeonato para os jovens
Está no artigo 19º, parágrafo primeiro, do Regulamento Específico do Gauchão Série B de 2025:
— Somente poderão constar na pré-escala do Sistema Gestão Web-CBF e participar de uma partida, atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2002, sendo admitida, por partida, a exceção de inclusão de até 3 (três) atletas nascidos em 2001 ou anteriormente, observadas as demais normas regulamentares sobre prazos e exceções previstas no regulamento.
Os nove clubes da "Terceirona" precisam apostar nos jovens de até 23 anos, como grande maioria dentro dos elencos que vão jogar o campeonato. Também consta no regulamento que os participantes só poderão utilizar, por partida, no máximo, três atletas que jogaram o Gauchão ou as principais divisões estaduais pelo país em 2025.
Os clubes ainda poderão incluir na Pré Escala de cada jogo do campeonato, o número máximo de 12 atletas não-profissionais (amadores), até a véspera da data de seu aniversário de 21 anos.
Alguns dos "Veteranos"
Guarani-VA
Murilo Xavier, meia, 29 anos
William Luiz, goleiro, 27
Apafut
Gaston Icardi, meia, 25 anos
São Gabriel
Edil, meia, 32 anos
Beto, zagueiro, 37
Cavani, atacante, 27
Rio Grande
Léo, zagueiro, 26 anos
Tody, lateral, 25
FC 1992
Miller, zagueiro, 32 anos
Rio-Grandense
Hiago, meia, 25 anos
São Paulo
Tailer, meia, 26 anos
Galeria dos Campeões
A primeira vez que a terceira divisão do Campeonato Gaúcho aconteceu foi em 1967. Naquele ano, 33 times participaram da disputa que foi vencida pelo Grêmio Santanense, de Santana do Livramento. Derrotado nos pênaltis, após o segundo o jogo, o Ta-Guá, de Getúlio Vargas, ficou com o vice-campeonato.
Nos primeiros anos, a Terceirona chegou a ter uma sequência, com disputas também em 1968 (Igrejinha campeão) e 1969 (Três Passos campeão), mas acabou interrompida e voltando de forma eventual como em 1977 (Associação Rosário campeã). Depois disso, foi jogada algumas vezes no início dos anos 80 e entre 95 e 2003.
2012 - A consolidação
Só em 2012, na gestão de Francisco Novelletto, a Terceira Divisão do Campeonato Gaúcho se consolidou, com competições anuais e acesso à Segundona de forma sistemática.
O Aimoré, de São Leopoldo, foi o primeiro campeão da era moderna, derrotando o Gaúcho, de Passo Fundo, nas finais.
2013
Campeão: Tupi (Crissiumal)
Vice: Nova Prata (Nova Prata)
2014
Campeão: Rio Grande (Rio Grande)
Vice: Guarani (Venâncio Aires)
2015
Campeão: Marau (Marau)
Vice: Guarany (Bagé)
2016
Campeão: Guarany (Bagé)
Vice: Gaúcho (Passo Fundo)
2017
Campeão: Inter B (Porto Alegre)
Vice: Bagé (Bagé)
2018
Campeão: São Borja (São Borja)
Vice: Farroupilha (Pelotas)
2019
Campeão: Guarany (Bagé)
Vice: Brasil (Farroupilha)
2020
Não disputada devido à Covid-19
2021
Campeão: Santa Cruz (Santa C. do Sul)
Vice: Gaúcho (Passo Fundo)
2022
Campeão: Monsoon (Porto Alegre)
Vice: Bagé (Bagé)
2023
Campeão: Cruzeiro (Cachoeirinha)
Vice: Futebol Com Vida (Viamão)
2024
Campeão: Gramadense (Gramado)
Vice: Real SC (Tramandaí)