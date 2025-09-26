Terceirona Gaúcha começa neste sábado com disputas entre a tradição e a novidade

S. C. São Paulo, de Rio Grande. Matheus Samá / Samá Fotografia

Vai começar a última competição profissional da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em 2025. Chamado de Série B, o campeonato na verdade equivale à Terceira Divisão masculina do Gauchão.

Neste ano, apenas nove times confirmaram presença: Apafut (Caxias do Sul); FC 1992 (Carazinho), Guarani (Venâncio Aires), Nova Prata (Nova Prata), Novo Horizonte (Esteio), Rio Grande (Rio Grande), Rio-Grandense (Rio Grande), São Gabriel (São Gabriel) e São Paulo (Rio Grande).

A primeira rodada terá quatro partidas, sendo uma no sábado (27) e três no domingo (28):

Sábado - 15h

Estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande

São Paulo x São Gabriel (B)

Domingo - 15h

Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires

Guarani-VA x Novo Horizonte (A)

Estádio Mário Cini, em Nova Prata

Nova Prata x Apafut (A)

Estádio Torquato Pontes, em Rio Grande

Rio-Grandense x Rio Grande

*FC 1992 folga na rodada

Regulamento

Na primeira fase, os times foram divididos em dois grupos conforme a localização geográfica:

Grupo A

Apafut, FC 1992, Guarani-VA, Nova Prata e Novo Horizonte

Grupo B

Rio Grande, Rio-Grandense, São Gabriel e São Paulo

De 27 de setembro a 16 de novembro, os times se enfrentarão dentro dos grupos, em turno e returno. Os dois primeiros de cada chave passam às semifinais que serão disputadas em forma de cruzamento, com jogos de ida e volta: 1º de A x 2º de B e 1º de B x 2º de A. As partidas decisivas acontecerão nos estádios das equipes que tiverem melhor campanha na fase classificatória.

Os vencedores das semifinais avançam para a disputa do título, também no formato de ida e volta. Ambos os finalistas já estarão garantidos na Série A-2 (Divisão de Acesso ou Segundona Gaúcha) em 2026.

Calendário da Terceirona 2025

1ª Fase

27 de setembro a 16 de novembro

Semifinais

19 e 23 de novembro

Finais

30 de novembro e 7 de dezembro

Tradição X Novidade

Dos nove participantes, a maioria ainda não completou 30 anos de história. Apafut, FC 1992, Nova Prata, Novo Horizonte e São Gabriel nasceram a partir de 2003. Em compensação, os quatro restantes têm inúmeras participações na elite do Gauchão (74, sendo 29 do São Paulo-RG, 16 do Guarani-VA e do Rio-Grandense, e 13 do Rio Grande); três já foram campeões estaduais da primeira divisão (São Paulo-RG em 1933, Rio Grande em 1935 e Rio-Grandense em 1939); e possuem entre 96 e 125 anos de história.

S. C. Rio Grande

Cidade: Rio Grande

Fundação: 19/7/1900 (125 anos)

Estádio: Arthur Lawson*

Participações na Terceirona: 18

Melhor desempenho: campeão (2014)

Em 2024: 6º lugar

Última vez na Série A-2: 2015

Última vez no Gauchão: 2000

*Mandará seus jogos no Estádio Torquato Pontes, do Rio-Grandense.

S. C. Rio Grande usará elenco sub-20 Matheus Samá / Reprodução

Time de futebol mais antigo do Brasil, o "Vovô" Rio Grande vai para a 10ª temporada consecutiva na Terceirona. Em três delas, chegou às semifinais. O técnico Cláudio Júnior comandará a equipe, formada por uma maioria de atletas do time sub-20 com alguns reforços pontuais.

S. C. São Paulo

Cidade: Rio Grande

Fundação: 4/10/1908 (116 anos)

Estádio: Aldo Dapuzzo

Participações na Terceirona: 4

Melhor desempenho: semifinal (2024)

Em 2024: 4º lugar

Última vez na Série A-2: 2022

Última vez no Gauchão: 2018

S. C. São Paulo, de Rio Grande. Matheus Samá / Samá Fotografia

Há sete anos, o São Paulo jogava na elite do Estado. Mas o clube sofreu dois rebaixamentos em cinco temporadas e foi parar na Terceirona em 2023. O técnico será Bruno Coelho, vice-campeão do Gauchão Série A2 sub-20 pelo Brasil-PEL no último ano.

F. B. C. Rio-Grandense

Cidade: Rio Grande

Fundação: 11/7/1909 (116 anos)

Estádio: Torquato Pontes

Participações na Terceirona: 11

Melhor desempenho: semifinal (2024)

Em 2024: 3º lugar

Última vez na Série A-2: 1993

Última vez no Gauchão: 1985

F. B. C. Rio-Grandense, de Rio Grande Matheus Samá / Samá Fotografia

A cidade do Rio Grande tem o "Vovô", que é o mascote do Sport Club Rio Grande, e tem também o "Guri Teimoso", que é o mascote do Rio-Grandense, fundado nove anos depois. O apelido surgiu pelo time ser o mais jovem da cidade e sempre dar "trabalho" nos clássicos locais. Para 2025, o Rio-Grandense manteve o técnico Cristiano Dias e três jogadores considerados "pilares" do elenco, com mais de 23 anos: o zagueiro Sasha, o meia Hiago e o atacante Wendell.

E. C. Guarani

Cidade: Venâncio Aires

Fundação: 3/9/1929 (96 anos)

Estádio: Edmundo Feix

Participações na Terceirona: 3

Melhor desempenho: vice-campeão (2014)

Em 2024: 5º lugar

Última vez na Série A-2: 2023

Última vez no Gauchão: 2007

Gilmar Iser, técnico do Guarani-VA Diego Vara / Agencia RBS

O experiente técnico Gilmar Iser (61 anos) vai comandar o Guarani no campeonato. Ele volta a Venâncio Aires depois de 30 anos, quando foi zagueiro da equipe. O meia Murilo Xavier, de 29 anos, ex-União Frederiquense, e o goleiro Willian Luiz, de 27, ex-Lajeadense, são os mais experientes.

Os cinco novatos

Apafut

Associação de Pais e Amigos do Futebol

Associação de Pais e Amigos do Futebol Fundação: 7/6/2011 (14 anos)

Cidade: Caxias do Sul

Estádio: Complexo Esportivo do Sesi*

Participações na Terceirona: 3

Melhor desempenho: 5º lugar (2016)

Em 2024: 8º lugar

Última vez na Série A-2: nunca jogou

Última vez no Gauchão: nunca jogou

*Mandará seus jogos no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O técnico será Everson Aguiar.

F. C. 1992

Fundação: 5/4/2019 (6 anos)

Cidade: Carazinho

Estádio: Orides Bordin *

Participações na Terceirona: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Em 2024: não disputou

Última vez na Série A-2: nunca jogou

Última vez no Gauchão: nunca jogou

*Mandará seus jogos no Campo do Glória, na Vila Industrial.

Associação Nova Prata E. C. L

Fundação: 8/4/2003 (22 anos)

Cidade: Nova Prata

Estádio: Mário Cini

Participações na Terceirona: 8

Melhor desempenho: vice-campeã (2013)

Em 2024: não disputou

Última vez na Série A-2: 2015

Última vez no Gauchão: nunca jogou

E. C. Novo Horizonte

Fundação: 28/12/2008 (16 anos)

Cidade: Esteio

Estádio: não possui *

Participações na Terceirona: 6

Melhor desempenho: quartas de final (2017)

Em 2024: não disputou

Última vez na Série A-2: nunca jogou

Última vez no Gauchão: nunca jogou

*Mandará seus jogos no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

E. C. São Gabriel

Fundação: 23/9/2013 (12 anos)

Cidade: São Gabriel

Estádio: Sílvio de Faria Corrêa

Participações na Terceirona: 2

Melhor desempenho: 3º lugar (2014)

Em 2024: não disputou

Última vez na Série A-2: 2024

Última vez no Gauchão: nunca jogou

Jerry Adriane (D) era auxiliar do Eduardo Cruz no começo da Copa FGF Divulgação / Arquivo Pessoal

O São Gabriel volta à Terceirona depois de 11 anos. Dos participantes da competição, o "Sanga" é o único que também está jogando a Copa Ruy Carlos Ostermann. Mas o momento não é bom. Em duas rodadas, o time perdeu para Esportivo e Gaúcho. E está no terceiro técnico em 30 dias. Jerry Adriane assumiu o cargo nesta semana.

Um campeonato para os jovens

Está no artigo 19º, parágrafo primeiro, do Regulamento Específico do Gauchão Série B de 2025:

— Somente poderão constar na pré-escala do Sistema Gestão Web-CBF e participar de uma partida, atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2002, sendo admitida, por partida, a exceção de inclusão de até 3 (três) atletas nascidos em 2001 ou anteriormente, observadas as demais normas regulamentares sobre prazos e exceções previstas no regulamento.

Os nove clubes da "Terceirona" precisam apostar nos jovens de até 23 anos, como grande maioria dentro dos elencos que vão jogar o campeonato. Também consta no regulamento que os participantes só poderão utilizar, por partida, no máximo, três atletas que jogaram o Gauchão ou as principais divisões estaduais pelo país em 2025.

Os clubes ainda poderão incluir na Pré Escala de cada jogo do campeonato, o número máximo de 12 atletas não-profissionais (amadores), até a véspera da data de seu aniversário de 21 anos.

Alguns dos "Veteranos"

Guarani-VA

Murilo Xavier, meia, 29 anos

William Luiz, goleiro, 27

Apafut

Gaston Icardi, meia, 25 anos

São Gabriel

Edil, meia, 32 anos

Beto, zagueiro, 37

Cavani, atacante, 27

Rio Grande

Léo, zagueiro, 26 anos

Tody, lateral, 25

FC 1992

Miller, zagueiro, 32 anos

Rio-Grandense

Hiago, meia, 25 anos

São Paulo

Tailer, meia, 26 anos

Galeria dos Campeões

Grêmio Foot-Ball Santanense: o primeiro campeão da Terceirona

A primeira vez que a terceira divisão do Campeonato Gaúcho aconteceu foi em 1967. Naquele ano, 33 times participaram da disputa que foi vencida pelo Grêmio Santanense, de Santana do Livramento. Derrotado nos pênaltis, após o segundo o jogo, o Ta-Guá, de Getúlio Vargas, ficou com o vice-campeonato.

Nos primeiros anos, a Terceirona chegou a ter uma sequência, com disputas também em 1968 (Igrejinha campeão) e 1969 (Três Passos campeão), mas acabou interrompida e voltando de forma eventual como em 1977 (Associação Rosário campeã). Depois disso, foi jogada algumas vezes no início dos anos 80 e entre 95 e 2003.

2012 - A consolidação

Só em 2012, na gestão de Francisco Novelletto, a Terceira Divisão do Campeonato Gaúcho se consolidou, com competições anuais e acesso à Segundona de forma sistemática.

Marcelo Pitol era o goleiro do Aimoré campeão em 2012. Divulgação C. E. Aimoré

O Aimoré, de São Leopoldo, foi o primeiro campeão da era moderna, derrotando o Gaúcho, de Passo Fundo, nas finais.

2013

Campeão: Tupi (Crissiumal)

Vice: Nova Prata (Nova Prata)

2014

Rio Grande foi campeão em 2014. Divulgação Federação Gaúcha de Futebol

Campeão: Rio Grande (Rio Grande)

Vice: Guarani (Venâncio Aires)

2015

Campeão: Marau (Marau)

Vice: Guarany (Bagé)

2016

Campeão: Guarany (Bagé)

Vice: Gaúcho (Passo Fundo)

2017

Time B do Inter venceu a disputa em 2017. Reprodução / RBS TV

Campeão: Inter B (Porto Alegre)

Vice: Bagé (Bagé)

2018

Campeão: São Borja (São Borja)

Vice: Farroupilha (Pelotas)

2019

Guarany campeão em 2019. Guarany-Ba / Divulgação

Campeão: Guarany (Bagé)

Vice: Brasil (Farroupilha)

2020

Não disputada devido à Covid-19

2021

Campeão: Santa Cruz (Santa C. do Sul)

Vice: Gaúcho (Passo Fundo)

2022

Monsoon, campeão em 2022. Ricardo Rimoli / Divulgação Federação Gaúcha de Futebol

Campeão: Monsoon (Porto Alegre)

Vice: Bagé (Bagé)

2023

Cruzeiro campeão em 2023. Reprodução / FGF TV

Campeão: Cruzeiro (Cachoeirinha)

Vice: Futebol Com Vida (Viamão)

2024

Gramadense campeão em 2024. Israel Cidade / FGF/Divulgação