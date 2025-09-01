Setembro sempre chega para o fã da NFL, que no Brasil tem cada vez mais um público consolidado. E, para a temporada 2025/2026, haverá mais opções de lugares para acompanhar os jogos em português.
O Grupo Globo agora tem direito de transmissão da liga de futebol americano, que começa no dia 4 de setembro com jogos pelos Estados Unidos, Brasil e outros lugares do mundo. As transmissões serão no SporTV e na GE TV, novo projeto da emissora no YouTube.
Além disso, a ESPN (e o streaming Disney+) segue com algumas partidas na TV fechada, e a Cazé TV, no YouTube. Ambas vão passar o jogo realizado no Brasil, no dia 5 de setembro, assim como o SporTV e a GE TV.
No Natal, serão duas partidas transmitidas pela plataforma de streaming Netflix. Há também a assinatura do NFL Game Pass, que transmite todos os jogos da temporada. É possível assinar pela DAZN, que oferece 10 jogos em português por semana.
Veja como acompanhar a NFL em português
- SporTV: jogo da NFL no Brasil, Thursday Night Football (na noite de quinta-feira), um jogo na tarde de domingo, Sunday Night Football (na noite de domingo) e rodada de Thanksgiving (Ação de Graças nos EUA)
- GE TV: um jogo na tarde de domingo
- ESPN e Disney+: jogo da NFL no Brasil, dois jogos na tarde de domingo e o Monday Night Football (na noite de segunda-feira)
- Cazé TV: jogo da NFL no Brasil
- Netflix: dois jogos de Natal
- NFL Game Pass no DAZN: 10 transmissões em português e todos os jogos da rodada