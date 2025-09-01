NFL começa no dia 4 de setembro. MIKE EHRMANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Setembro sempre chega para o fã da NFL, que no Brasil tem cada vez mais um público consolidado. E, para a temporada 2025/2026, haverá mais opções de lugares para acompanhar os jogos em português.

O Grupo Globo agora tem direito de transmissão da liga de futebol americano, que começa no dia 4 de setembro com jogos pelos Estados Unidos, Brasil e outros lugares do mundo. As transmissões serão no SporTV e na GE TV, novo projeto da emissora no YouTube.

Além disso, a ESPN (e o streaming Disney+) segue com algumas partidas na TV fechada, e a Cazé TV, no YouTube. Ambas vão passar o jogo realizado no Brasil, no dia 5 de setembro, assim como o SporTV e a GE TV.

No Natal, serão duas partidas transmitidas pela plataforma de streaming Netflix. Há também a assinatura do NFL Game Pass, que transmite todos os jogos da temporada. É possível assinar pela DAZN, que oferece 10 jogos em português por semana.

Veja como acompanhar a NFL em português