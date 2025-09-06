Técnico dos Chiefs revela emoção em hino do Brasil cantado por Ana Castela: "Espetacular"

Hino do Brasil emocionou o estádio todo. Alex Torrealba / Agência RBS

A partida da NFL em solo brasileiro, que ocorreu na sexta-feira (5), na Arena do Corinthians, em São Paulo, foi repleta de momentos especiais. Além da vitória do Los Angeles Chargers, por 27 a 21, sobre o Kansas City Chiefs, as atrações do evento foram elogiadas.

O hino nacional brasileiro teve interpretação da cantora Ana Castela, um dos principais nomes musicais do país na atualidade. O estádio todo cantou com ela, e o espetáculo da artista junto do torcedor rendeu elogios.

— A torcida foi ótima e apaixonada. Fiquei arrepiado com o hino nacional brasileiro. Foi espetacular, todo mundo participando daquele jeito — afirmou Andy Reid, treinador principal dos Chiefs, na coletiva após a partida.

De modo geral, os jogadores de ambos os times, além das comissões técnicas ressaltaram o show dado pelo torcedor em São Paulo, desde a chegada das equipes até a hora de deixar o estádio.

— As pessoas foram fenomenais. Todos os fãs que nos receberam no aeroporto, durante nossa viagem até aqui e durante todo o jogo — complementou o treinador.