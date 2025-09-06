Técnico dos Chargers se declara ao Brasil após vitória em São Paulo: “Lugar especial no meu coração”

Técnico dos Chargers falou após vitória no Brasil. Alex Torrealba / Agência RBS

O técnico do Los Angeles Chargers, Jim Harbaugh, fez questão de se declarar ao Brasil após a vitória do time em São Paulo. Na noite desta sexta-feira (5), o time venceu o Kansas City Chiefs por 27 a 21, com grande atuação de Justin Herbert.

Após a partida, Harbaugh elogiou bastante o desempenho do ataque, com destaques para a linha ofensiva e para o running back Omarion Hampton. E destacou a energia do público brasileiro:

— O Brasil garantiu um lugar especial no meu coração. Foi muito especial essa grande festa que os fãs fizeram — pontuou.

E brincou com um retorno mais "tranquilo" após o triunfo no Brasil:

— Teremos uma viagem feliz de volta para Los Angeles.