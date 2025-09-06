Esportes

"Blank Space"
Notícia

Taylor Swift "frustra" fãs brasileiros e é ausência em jogo da NFL em São Paulo

Cantora era aguardada por conta do noivo Travis Kelce, jogador dos Chiefs, mas não apareceu na partida disputada na Arena Corinthians

Zero Hora

