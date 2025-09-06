Taylor Swift "frustra" fãs brasileiros e é ausência em jogo da NFL em São Paulo

No Super Bowl, cantora esteve ao lado de Kelce. Patrick Smith / Getty Images

Para além dos fãs da NFL, outro grande público estava atento ao jogo de futebol americano realizado em São Paulo. Mas os fãs da cantora Taylor Swift acabaram frustrados: ela foi ausência na partida desta sexta-feira (5).

Havia uma expectativa de que a cantora comparecesse a Arena Corinthians por conta do noivo, o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Mas isso não aconteceu.

Havia um esquema de segurança previamente estabelecido, o que aumentou o rumor da presença da artista. A GE.tv chegou a noticiar que ela compareceria. Após o jogo, informaram que a assessoria do evento e do Kansas City Chiefs haviam confirmado.

Ainda durante o jogo, outro famoso portal garantiu que Taylor não iria comparecer. O site especializado em notícias do mundo pop e de famosos, TMZ, afirmou que ela não estaria na partida.

Brincadeira frustrada

Dono da casa, o Corinthians chegou, inclusive, a realizar uma postagem brincando com o fato de a cantora ser "amuleto" do time. E fez uma postagem no Instagram com uma camisa com o nome da estrela.

Swift não apareceu, e o "azar" ficou do lado de Travis Kelce. O tight end dos Chiefs teve atuação discreta, e o time acabou derrotado pelo placar de 27 a 21, em Itaquera. E ainda sofreu durante o jogo: Kelce foi atingido por Teair Tart com um tapa no capacete.