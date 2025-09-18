Sydney McLaughlin-Levron quebra recorde de quatro décadas e vence 400m do Mundial de Atletismo

Sydney McLaughlin-Levron comemora título e recorde histórico. PHILIP FONG / AFP

Bicampeã olímpica dos 400 metros com barreiras e atual campeã mundial da prova, a estadunidense Sydney McLaughlin-Levron conquistou nesta quinta-feira (18), o título dos 400 metros rasos do Campeonato Mundial de Atletismo, no Japão.

A atleta de 26 anos decidiu não disptuar sua especialidade (400m com barreiras) e tentar algo inédito na história do atletismo feminino mundial: ser campeã das duas provas da distância.

Na final disputada sob chuva no Estádio Nacional de Tóquio, Sydney ainda estabeleceu um novo recorde do campeonato. Com extraordinários 47seg78, ela quebrou uma marca que pertencia a tcheca Jarmila Kratochvilová (47seg99) desde agosto de 1983.

O nível da prova foi tão alto que a dominicana Marileidy Paulino, atual campeã olímpica e mundial da distância, também correu abaixo da histórica marca de Kratochvilová e com 47seg98 garantiu a medalha de prata.

A terceira colocada foi a nigeriana naturalizada barenita Salwa Eid Naser, prata nos Jogos de Paris-2024 e campeã do mundo em 2019. que fez 48seg19.

Cubana conquista título do salto triplo

Leyanis Pérez Hernández superou favoritas. BEN STANSALL / AFP

Campeã mundial indoor do salto triplo, a cubana Leyanis Pérez Hernández estabeleceu a melhor marca da temporada com 14m94cm e agora detém também o título outdoor.

Nesta quinta, ela superou Thea Lafond, da Dominica, atual campeã olímpica, que ficou com a prata (14m89cm) e a venezuelana Yulimar Rojas, tetracampeã mundial, que fez 14m76cm para garantir o bronze.

Pódio pan-americano no lançamento do dardo

A partir da esquerda, Anderson Peters, Keshorn Walcott, Curtis Thompson, o pódio do dardo. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

O lançamento do dardo masculino tinha como favoritos os europeus e os indianos, mas nenhum deles foi ao pódio. Em Tóquio, a final do Mundial teve gosto de Jogos Pan-Americanos.

Campeão olímpico em Londres-2012 e prata nos Jogos Rio-2016, Keshorn Walcott conquistou seu primeiro título mundial.

O lançador de Trinidad e Tobago, de 32 anos, fez a marca de 88m16cm para superar Anderson Peters, de Granada, ouro nos Mundiais de 2019 e 2022, que levou a prata com 87m38cm, e o estadunidense Curtis Thompson, ouro no Pan de 2023 em Santiago, que fez 86m67cm para garantir uma vaga no pódio.

Botsuana coloca dois no pódio dos 400 metros

Collen Kebinatshipi comemora vitória nos 400 metros. JEWEL SAMAD / AFP

Vice-campeão olímpico em Paris, Collen Kebinatshipi foi o vencedor da final dos 400 metros rasos. Com o tempo de 44seg21, o atleta de Botsuana fez a melhor marca da temporada.

O pódio ainda teve Jereem Richards, de Trinidad e Tobago, prata com 43seg72, e Bayapo Ndori, de Botsuana, que fez 44seg40 para levar o bronze.







