Swiatek passa fácil pela estreia em Pequim

Swiatek venceu sem dificuldades. GREG BAKER / AFP

Ex-número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek busca reduzir sua distância para a bielorrussa Aryna Sabalenka, que tem quase três mil pontos de vantagem no topo do ranking.

Com uma pequena lesão, a atual líder da classificação acabou desistindo de disputar o WTA 1000 de Pequim, competição onde Swiatek foi campeã em 2023.

Neste sábado (27), a polonesa fez sua estreia na capital chinesa e eliminou a local Yue Yuan em sets diretos (6/0 e 6/3), em apenas 76 minutos de jogo.

A próxima adversária de Swiatek será a colombiana Camila Osorio, que venceu a russa Anna Kalinskaya, cabeça de chave 28, com uma vitória de virada. As parciais foram de 1/6, 6/4 e 6/4.

Pegula avança

Pegula só perdeu três games. ADEK BERRY / AFP

Quinta na lista das favoritas, a estadunidense Jessica Pegula fez 2 a 0 (6/0 e 6/3) sobre a australiana Ajla Tomljanovic e também está nas terceira rodada.

Pegula agora vai encarar a britânica Emma Raducanu, 30ª cabeça de chave, que passou pela espanhola Cristina Buçsa por duplo 6/3.

Osaka leva virada

Campeã da edição de 2019, a japonesa Naomi Osaka acabou perdendo, de virada, para a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich, que marcou 2 sets a 1 (1/6, 6/4 e 6/2), após 1h34min de jogo.

Depois de eliminar a 12ª pré-classificada, Sasnovich agora se prepara para jogar contra a ucraniana Marta Kostyuk, cabeça de chave número 23, que fez um duplo 6/1 sobre a alemã Ella Seidel.

Confira outros resultados em Pequim

Emma Navarro (EUA) 2 x 0 Elena-Gabriela Ruse (ROM) - /3 e 7/6 (7/0)

Lois Boisson (FRA) 2 x 0 Ludmila Samsonova (RUS) - 6/3 e 6/4

Zheng Qinwen (CHN) 2 x 0 Emiliana Arango (COL) - 6/3 e 6/2

Sonay Kartal (GBR) 2 x 0 Daria Kasatkina (AUS) - 6/3 e 6/0

Linda Nosková (CZE) 2 x 0 Wang Xiyu (CHN) - 6/3 e 6/2

Maya Joint (AUS) 2 x 0 Diana Shnaider (RUS) - 7/5 e 6/1

Zeynep Sönmez (TUR) 2 x 1 Clara Tauson (DIN) - 6/4, 2/6e 6/3

Mirra Andreeva (RUS) 2 x 0 Zhu Lin (CHN) - 6/2 e 6/2

Anastasia Potapova (RUS) 2 x 0 Victoria Mboko (CAN) - 7/6 (7/5) e 7/5

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) 2 x 0 Dayana Yastremska (UCR) - 7/5 e 6/4