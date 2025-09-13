Stefani e Babos mostram força e SP Open terá brasileira campeã em final contra Pigossi e Ingrid

Principais favoritas em duplas no SP Open, Luisa Stefani e Timea Babos não decepcionaram e se garantiram na decisão deste sábado. Brasileira e húngara mostraram enorme superioridade na quadra central Maria Ester Bueno, no Parque Villa-Lobos, para despachar Janice Tjen, da Indonésia, e a norte-americana Anna Rogers, em fáceis parciais de 6/3 e 6/2.

A decisão será com as brasileiras Laura Pigosi e Ingrid Martins (cabeças de chave 3), que superaram a dupla número 2 no Parque Villa-Lobos, formada pela britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag com 6/1, 4/6 e 10/6.

É a 20ª decisão de duplas na carreira da brasileira, que soma 11 conquistas. E a terceira ao lado de Timea Babos, especialista na modalidade e dona de impressionantes 27 troféus.

Stefani e Babos entraram em quadra com mais de uma hora de atraso por causa do longo jogo de Bia Haddad em simples. E a estreia da dupla da brasileira na quadra central Maria Esther Bueno foi com susto. Tjen - está nas semifinais de simples - e Rogers logo abriram 2 a 0.

Mas a festa de duas tenistas que pareciam se divertir em quadra e faziam festa por todo ponto durou pouco. Rapidamente Stefani e Babos buscaram o 2 a 2. Depois do 3 a 3, enfileiraram pontos para fechar o set em 6 a 3.

O segundo set começou com uma reclamação de Rogers de bola fora em voleio de Stefani não marcada. A brasileira não tinha certeza sobre o lance e a arbitragem validou o lance.

Em rota oposta do set inicial, desta vez brasileira e húngara que saíram com 2 a 0. E jamais permitiram reação. Com a segunda quebra, abriram 5 a 2 e depois bastou sacar bem para confirmar a vitória e a vaga na decisão, que deixa a equipe perto dos 250 pontos e consolidadas em oitavas no ano que garante vaga no ATP Finals, no fim do ano.