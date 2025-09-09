Sondado por Grêmio e Inter, meia deve trocar de clube no futebol árabe

Otávio tem 30 anos e defende o Al Nassr, da Arábia Saudita. Divulgação / Al-Nassr

Um jogador que virou pauta no futebol gaúcho nos últimos dias está próximo de ser anunciado por um novo clube. O meia Otávio, do Al Nassr, deve assinar um contrato de dois anos com o Al Qadsiah, também da Arábia Saudita. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Recentemente, ele esteve na pauta do Grêmio, que esbarrou no alto salário do atleta. A ideia ganhou força após ele ser afastado pelo técnico Jorge Jesus. Desde então, o meia busca uma rescisão contratual.

Segundo o colunista de Zero Hora Vaguinha, o Inter também monitora o jogador e tentou um empréstimo ainda nesta janela. Na negociação, uma possível venda de Ricardo Mathias poderia estar envolvida. Contudo, o negócio não avançou.

Formado na base do Inter, o meia foi vendido ao Porto em 2014 e teve boa passagem na equipe até 2023, antes de ser transferido ao futebol árabe. Durante a passagem pela Europa, Otávio se naturalizou português e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2022.