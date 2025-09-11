Skate no CAFF: governo do RS estuda alternativas para o público assistir à nova descida no prédio

Mineirinho foi o escolhido para descer a rampa do CAFF. Duda Fortes / Agencia RBS

Cercada de mistério, a descida de skate do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) ganhou mais um capítulo. Nesta quinta-feira (11), o governo do Rio Grande do Sul se manifestou sobre a ação em parceria com a Red Bull e esclareceu alguns pontos que não haviam sido divulgados.

O governo e a Red Bull analisam uma alternativa para que a ação seja acompanhada pelo público. Não há detalhes de como seria essa iniciativa. Entre as hipóteses, está a transmissão em vídeo ao vivo do evento.

"Juntamente com a Red Bull, estuda alternativas como, por exemplo, a transmissão da descida em lugares específicos para que o público possa assistir ao feito, já que a descida do Caff está presente no imaginário dos gaúchos", diz trecho da nota.

Sem nova data

Além disso, o texto esclarece que os "drops" realizados no domingo (7) pelo multicampeão Sandro Dias foram testes para a estrutura da rampa. A nota também afirma que Mineirinho "está comprometido a desafiar os limites do esporte", ainda que não exista data para uma nova descida.

"Ainda não é possível informar quando ocorrerá a ação, pois isso depende de diversos fatores que vão desde condições climáticas, bem-estar do atleta e de ajustes identificados após os testes", informa trecho do texto enviado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Confira a nota do governo do Rio Grande do Sul

A maior rampa de skate do mundo, viabilizada por uma parceria entre a Red Bull e o Governo do Rio Grande do Sul, tem atraído a atenção de quem passa pelos arredores do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. No domingo (7/9), o ícone mundial de skate vertical Sandro Dias testou a estrutura e está comprometido a desafiar os limites do esporte.