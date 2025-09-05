Sinner x Auger-Aliassime hoje no US Open: horário e onde assistir à semifinal

As semifinais do US Open 2025 estão aí. O número 1 do mundo, Janik Sinner, enfrenta Felix Auger-Aliassime em um dos lados da chave na noite desta sexta-feira (5), não antes das 20h.
A partida, que ocorre na quadra central do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, ocorre após o confronto entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz na outra semifinal.
O italiano chega ao confronto contra o canadense como o grande favorito, após atropelar Bublik (triplo 6/1) e o compatriota Lorenzo Musetti nas rodadas anteriores.
SporTV, ESPN e Disney+ anunciam a transmissão do jogo.
Janik Sinner x Felix Auger-Aliassime
- Quando? Sexta-feira (5), não antes das 20h.
- Onde assistir? Transmissão no SporTV, ESPN e Disney+.