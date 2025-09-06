Sinner x Alcaraz: horário e onde assistir à final masculina do US Open

Mais do que o título do US Open, último grand slam da temporada, a final que acontece neste domingo (7), às 15h (horário de Brasília), vale o topo do ranking mundial. A decisão coloca frente a frente os dois primeiros colocados da classificação internacional, o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz.
Esta é a terceira final seguida dos principais torneios de tênis entre os atletas: Alcaraz venceu em Roland Garros, na decisão mais longa da história do torneio, e Sinner levou a melhor em Wimbledon.
Final do US Open 2025
Sinner x Alcaraz
Quando? Domingo (7), às 15h.
Onde assistir? ESPN e Disney+ anunciam a transmissão do jogo.