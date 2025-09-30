Sinner vai à final e Pequim e terá promessa dos EUA como rival

Sinner ganhou dois torneios na temporada. WANG ZHAO / AFP

O italiano Jannik Sinner, que recentemente perdeu a liderança do ranking mundial da ATP, está classificado para a decisão do Aberto da China.

Nesta terça-feira (30), em Pequim, ele derrotou o australiano Alex De Minaur por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/2, após 2h20min de jogo. Agora, ele irá buscar seu 21º troféu da carreira.

Grand Slams

Sinner ganhou dois títulos em 2025, do Australian Open e de Wimbledon. Ele também jogou as decisões dos outros dois Grand Slams do ano, em Roland Garros e no US Open, perdendo ambos para Carlos Alcaraz. Assim, o espanhol o superou na disputa pelo posto de número 1 do mundo.

Na decisão do ATP 500 de Pequim, o italiano enfrentará o estadunidense Learner Tien, 19 anos, e apontado como uma das principais promessas da geração que também tem João Fonseca. O brasileiro, aliás, venceu Tien nas finais do US Open júnior de 2023 e do Next Gen daquele ano.

Atual número 52 do ranking, Tien se classificou para a final após o russo Daniil Medvedev, 18º, desistir da semifinal no terceiro set.

Os dois primeiros sets terminaram com o placar de 7 a 5, sendo que Medvedev venceu o primeiro. No terceiro, Tien liderava por 4 a 0, quando o russo começou a sentir cãibras e optou por abandonar a partida.