Sinner passa sufoco, vai às quartas de final em Pequim e segue na briga pelo bicampeonato na China

Em busca de retomar a liderança do ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner está classificado para as quartas de final do Masters 1000 de Pequim, na China.
Neste sábado (27), em um jogo que durou 2h22min, ele superou o francês Térence Atmane, 68º do mundo, por 2 a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 6/0.
— Ele (Atmane) é canhoto, algo incomum no circuito, e seu estilo de jogo é bastante único. É um ótimo jogador e melhorou muito desde Cincinnati. Foi uma segunda rodada difícil e desafiadora, talvez a concentração tenha diminuído em alguns momentos, mas estou feliz por ter avançado — comentou Sinner, que foi campeão na capital chinesa em 2023 e vice no ano passado.
O próximo adversário de Sinner será o húngaro Fabian Marozsan, 57º na classificação da ATP, que eliminou o francês Alexandre Müller por 6/3 e 7/6 (7/5). No único confronto entre eles, na grama de Halle (Alemanha), em 2024, o italiano levou a melhor.
Terceiro cabeça de chave, o australiano Alex De Minaur eliminou o francês Arthur Rinderknech por 2 a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/2) e agora espera a definição de seu próximo rival, que sairá da partida entre o tcheco Jakub Mensik e o francês Arthur Cazaux.