Sinner garante vaga nas semifinais em Pequim

O italiano Jannik Sinner está classificado para as semifinais do ATP 500 de Pequim, na China.
Nesta segunda-feira (29), ele superou húngaro Fábián Marozsán, 57º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em uma hora e 20 minutos.
— No geral, estou muito feliz com o meu jogo de hoje (segunda-feira) — resumiu o ex-número 1 do mundo.
Em busca do 21º título na carreira, o tenista vai enfrentar na semifinal o australiano Alex De Minaur, oitavo na classificação da ATP, que vencia o tcheco Jakub Mensik (19º) por 4 a 1, quando o adversário desistiu do duelo devido a uma lesão.
O mesmo ocorreu com o estadunidense Learner Tien, que foi beneficiado pelo abandono do italiano Lorenzo Musetti no terceiro set. O número 9 do mundo deixou a quadra quando o placar era de 4/6, 6/3, 3/0 favorável a Tien.
Na semifinal, o 52º do ranking vai encarar o russo Daniil Medvedev, que venceu o alemão Alexander Zverev, com um duplo 6/3.