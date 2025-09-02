Sinner arrasa casaque e vai disputar vaga na semifinal do US Open diante de compatriota

Jannik Sinner não deu chances ao casaque Alexander Bublik e venceu o dueo válido pelas oitavas de final do US Open, nesta segunda-feira, por 3 sets a 0, com um triplo 6/1, em 1h23. O adversário do italiano nas quartas de final será o compatriota Lorenzo Musetti, cabeça de chave 10, que também somou uma grande vitória, ao atropelar o espanhol Jaume Munar por 6/3, 6/0 e 6/1.

Sinner começou a partida sem dar chances para Bublik. Quebrou o serviço do casaque no primeiro game e abriu 2/0 no placar. Cabeça de chave 23 do torneio, Bublik lutou muito, mas viu o melhor tenista da atualidade conseguir mais uma quebra (3/0) em apenas nove minutos de jogo.

O primeiro ponto de Bublik no set veio apenas no quinto game, mas na sequência Sinner manteve o ritmo avassalador para marcar 5/1. O italiano somou mais uma quebra para fechar em 6/1, após apenas 24 minutos de partida.

Sinner voltou para o segundo set no mesmo ritmo. Ratificou seu saque e quebrou o de Bublik duas vezes para abrir logo 3/0, em 14 minutos. Com mais uma quebra, venceu o segundo set também por 6/1. Foram apenas 52 minutos de jogo.

Implacável também no terceiro set, Sinner repetiu a quebra de serviço logo no primeiro saque de Bublik. O casaque batalhou muito para manter o saque no terceiro game, mas sem sucesso. Sem perdão a concentração, Sinner fechou mais uma vez em 6/1, em 31 minutos.

MAIS UM DUELO

Outro duelo das quartas de final definido nesta segunda-feira é entre Félix Auger-Aliassime diante de Alex de Minaur. O canadense manteve a grande campanha em Nova York ao passar pelo russo Andrey Rublev (15° favorito) em sets diretos, parciais de 7/5, 6/3 e 6/4. Já o australiano (4°) desbancou o suíço Leandro Riedi com tranquilos 6/3, 6/2 e 6/1.