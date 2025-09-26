Sesc RJ Flamengo vence o Minas Tênis Clube e é campeão da Taça Brasil feminina de vôlei

Jogadoras do Sesc RJ Flamengo comemoram o título. Cristiano Trindade / Divulgação/Taça Brasil de Voleibol

A noite de quinta-feira (25) foi de título para o Sesc RJ Flamengo. Em Londrina, o time carioca venceu o Minas Tênis Clube por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 23/25, 22/25, 25/21, 28/26 e 15/10 e conquistou a Taça Brasil feminina de vôlei, que em Londrina, no Paraná.

O torneio ainda teve as participações do Londrina e do Maringá e foi disputado em sistema de todos contra todos. O Sesc RJ Flamengo venceu suas três partidas, sendo as duas primeiras por 3 a 0.

— Ganhar é muito bom. Nosso objetivo aqui era vencer. Foram três jogos e três vitórias muito importantes para o nosso crescimento. Quando todo mundo está com a mesma energia, a fim de ganhar, não tem bola perdida. As meninas me deram todo suporte. Todos os campeonatos vão ser assim. Quem estiver no banco vai entrar para ajudar e quem estiver em quadra vai tentar dar o seu máximo. Acho que a força do grupo, energia e conexão serão as nossas marcas registradas na temporada — avaliou a oposto Tainara, contratada para esta temporada.

Leia Mais RS fecha último dia dos Jogos da Juventude sem medalha, mas com acesso no vôlei

O jogo

O Minas começou melhor a decisão e abriu 5 a 0. A diferença seguiu até a segunda metade do primeiro set, quando o Flamengo reagiu e empatou em 23 a 23. Mas o time mineiro freou a reação e fechou em 25 a 23 em bloqueio de Julia Kudiess.

Na segunda parcial, o time de Belo Horizonte manteve o controle e sempre esteve à frente. Mais uma vez, a equipe carioca reagiu e conseguiu igualar o placar em 22 a 22, mas não teve forças para virar e acabou superado pela equipe mineira por 25 a 22.

Leia Mais Mundial masculino de vôlei: Bulgária vence os EUA e semifinais serão disputadas apenas por europeus

A virada rubro-negra veio a partir do terceiro set e contou com as presenças da ponteira Mikaela, de apenas 17 anos, no lugar de Helena, e da levantadora Vivian na vaga de Giovana.

O Flamengo fez 25 a 21 e forçou um quarto set, que foi equilibrado, desgastante e tenso, com os contornos de rivalidade entre duas das principais equipes do país. Um erro de Pri Daroit decretou o 28 a 26 e a igualdade em sets, deixando a definição do campeão para o tie-break.

No set desempate, o Sesc RJ Flamengo sempre liderou o placar e fechou em 15 a 10 em bloqueio de Helena.

Leia Mais Favoritos, Itália e Polônia vão se enfrentar nas semifinais do Mundial masculino de vôlei

— Na minha cabeça, a diferença que eu fiz em quadra foi na energia, de puxar o time, mudar a postura do grupo. E todo mundo veio junto! Eu sou muito privilegiada por jogar com tanta gente experiente, não só com as meninas, mas com uma comissão que é fora do comum. Acho que tudo isso agrega muito para mim — comemorou Mikaela.