Sesc RJ Flamengo e Minas vencem na abertura da Taça Brasil de vôlei feminino

Sesc RJ Flamengo é uma forças da temporada. Cristiano Trindade / Divulgação/Taça Brasil de VOleibol

Na reta final de preparação para a disputa da temporada 2025/26 da Superliga feminina de vôlei, a cidade de Londrina (PR) recebe nesta semana a Taça Brasil. A competição tem três equipes que disputarão a competição nacional, Sesc RJ Flamengo, Minas Tênis Clube e Maringá, além do time da casa, que vai jogar a divisão B.

A competição teve início na terça-feira (23). com a vitória do Sesc RJ Flamengo sobre o Maringá por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 25/20.

O time carioca foi dirigido pelo assistente Helio Griner, já que o técnico Bernardinho não viajou ao Paraná após a perda de sua mãe, enquanto ele estava com a seleção brasileira masculina no Mundial das Filipinas.

Com 15 acertos, a central Juju Gandra foi a principal pontuadora do jogo, seguida pela oposta Tainara, com 14, e a ponteira Helena, com 13.

— Estou feliz demais, primeiramente pelo resultado. Gosto muito de poder ajudar a equipe da melhor forma. Sabíamos da importância desse jogo, por sermos um grupo renovado. Viemos para esse campeonato com a meta de entrar em tudo, encaixar o grupo cada vez mais. Vamos trabalhar bastante para buscar o nosso crescimento a cada dia — disse Juju em entrevista para a CazéTV.

Renovado, Minas vence Londrina

Thaisa é capitã do Minas. Rafael Martins / Divulgação/Taça Brasil de Voleibol

No segundo jogo da rodada, o Minas Tênis Clube venceu o Londrina por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/17 e 25/13.

A equipe mineira está renovada e nessa temporada tem um novo treinador, o italiano Lorenzo Pintus.

— Sabemos que é tudo novo, troca de treinador, de algumas jogadoras e sistema tático. Vamos nos adaptando jogo a jogo — disse a experiente Thaisa, capitã do time de Belo Horizonte.

A segunda rodada da Taça Brasil acontece nesta quarta-feira (24). Sesc RJ Flamengo e Londrina jogam às 18h30 e Maringá e Minas Tênis Clube se enfrentam às 21 horas.



