Sesc RJ Flamengo e Minas Tênis Clube voltam a vencer e vão decidir a Taça Brasil feminina de vôlei

Time carioca ainda não perdeu set no torneio. Cristiano Trindade / Divulgação/Taça Brasil de Voleibol

Principais favoritos ao título da Taça Brasil feminina de vôlei, que acontece em Londrina (PR), Sesc RJ Flamengo e Minas Tênis Clube confirmaram o favoritismo e mantiveram os 100% de aproveitamento, após duas rodadas.

Na quarta-feira (24) à noite, o time carioca venceu o Londrina por 3 a 0, parciais 28/26, 25/13 e 25/13, e segue sem perder set no torneio, que é o primeiro da temporada 2025/2026. A equipe a estreia da central sérvia Masa Kirov.

— O jogo de hoje (quarta) foi mais uma etapa importante no nosso processo de crescimento como equipe. Uma ótima oportunidade de aprimorarmos a comunicação em quadra, a conexão com as levantadoras e para sairmos de algumas situações de dificuldade ali no primeiro set. Aos poucos, conseguimos nos impor — disse a oposta Tainara, maior pontuadora da equipe, com 14 acertos.

Minas leva susto, mas vence no tie-break

Julia Kudiess (E) e Amanda (D) bloqueiam o ataque do Maringá. Cf.fotosimagem / Divulgação/Taça Brasil de Voleibol

Já o Minas Tênis Clube encontrou bem mais dificuldades para voltar a vencer. O time mineiro precisou de cinco sets para superar o Maringá (PR). As parciais foram de 25/21, 31/33, 14/25, 25/20 e 15/5.

O jogo marcou o retorno de Julia Kudiess ao Minas. A central que disputou o último Campeonato Mundial, pela seleção brasileira, havia ganho um período de 15 dias de férias.

Decisão nesta quinta

A Taça Brasil será encerrada nesta quinta-feira (25) com mais duas partidas.

A Taça Brasil será encerrada nesta quinta-feira (25) com mais duas partidas.

Os paranaenses Londrina e Maringá jogam 18h30 e Sesc RJ Flamengo e Minas Tênis Clubes se enfrentam às 21 horas, na partida que apontará o campeão. A CazéTV anuncia a transmissão da partida.








