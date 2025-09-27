Semifinais do Mundial de Vôlei masculino: horário e onde assistir aos jogos

O Mundial de Vôlei masculino está chegando ao fim. Neste final de semana será conhecida a nova seleção campeã do mundo e ela será europeia.
Isto porque, pela primeira vez desde 1966, os quatro primeiros colocados do torneio são da Europa — chegaram às semifinais as favoritas Polônia e Itália e as zebras República Tcheca e Bulgária.
As equipes se enfrentam neste sábado por uma vaga na grande final, que será disputada pelos vencedores no domingo (28).
Se liga abaixo nos horários das semis e onde assistir aos jogos.
Semifinais do Mundial de vôlei masculino
República Tcheca x Bulgária
- Quando? Sábado (27), às 3h30min (horário de Brasília)
- Onde assistir? O Sportv 2 e a VBTV (streaming da Volleyball World) anunciam a transmissão
Polônia x Itália
- Quando? Sábado (27), às 7h30min (horário de Brasília)
- Onde assistir? O Sportv 2 e a VBTV (streaming da Volleyball World) anunciam a transmissão