Semana 4 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

A Semana 4 da NFL tem tudo para ser uma das melhores da temporada regular. Entre os 16 jogos que serão disputados, destaque para duelo entre equipes invictas, para um reencontro de um jogador com sua ex-franquia e confronto de candidatos ao título que não vivem bom momento.
A quarta rodada começa nesta quinta-feira (25), com um clássico divisional entre Arizona Cardinals e Seattle Seahawks, ambos com duas vitórias e uma derrota na temporada.
No domingo (28), o primeiro jogo será às 10h30min, no Croke Park, em Dublin, na Irlanda. Pittsburgh Steelers e Minnesota Vikings se enfrentam no segundo jogo fora dos Estados Unidos da temporada. O primeiro foi no Brasil, na Semana 1.
Dos jogos das 14h, o confronto entre Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles chama atenção. São duas equipes invictas e com boas defesas. Os ataques terão uma difícil missão para pontuar, e os dois quarterbacks precisarão mostrar o mais alto nível de desempenho.
No segundo horário da tarde, às 17h25min, o principal duelo do domingo será Kansas City Chiefs x Baltimore Ravens. Os dois times estão com apenas uma vitória em três jogos. O derrotado nesse jogo ficará em situação complicada, sobretudo pelas expectativas criadas nas duas equipes antes da temporada começar.
Para fechar o domingo, o Sunday Night Football vai promover o grande reencontro da temporada. O Dallas Cowboys vai enfrentar o Green Bay Packers, e pela primeira vez jogará contra Micah Parsons, defensor que foi trocado antes da disputa começar.
Veja datas, horários e onde assistir aos jogos da Semana 4 da NFL
Quinta-feira (25)
- 21h15min - Seattle Seahawks x Arizona Cardinals - SporTV 2 e Globoplay
Domingo (28)
- 10h30min - Pittsburgh Steelers x Minnesota Vikings
- 14h - Atlanta Falcons x Washington Commanders
- 14h - New York Giants x Los Angeles Chargers
- 14h - Houston Texans x Tennessee Titans
- 14h - Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles - ge tv
- 14h - New England Patriots x Carolina Panthers
- 14h - Buffalo Bills x New Orleans Saints - ESPN 2 e Disney+
- 14h - Detroit Lions x Cleveland Browns
- 17h05min - San Francisco 49ers x Jacksonville Jaguars
- 17h05min - Los Angeles Rams x Indianapolis Colts - ESPN 2 e Disney+
- 17h25min - Kansas City Chiefs x Baltimore Ravens - SporTV 3 e Globoplay
- 17h25min - Las Vegas Raiders x Chicago Bears
- 21h20min - Dallas Cowboys x Green Bay Packers - SporTV 2 e Globoplay
Segunda-feira (29)
- 20h15min - Miami Dolphins x New York Jets - ESPN 2 e Disney+
- 21h15min - Denver Broncos x Cincinnati Bengals - ESPN 4 e Disney+
*Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass