Semana 3 da NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos

A Semana 3 da NFL já está batendo na porta. A expectativa é para saber quais dos 10 times seguirão invictos. Serão duas partidas entre equipes com campanha positiva, além de clássicos de divisão e confronto de tirar o fôlego para fechar a rodada.
Tudo começa na quinta-feira (18), com o Thursday Night Football entre Buffalo Bills e Miami Dolphins. Um time que vive bom momento e está invicto contra outro que perdeu os dois jogos e a tendência é de desmanche.
Eagles x Rams
No domingo (21), às 14h, destaque para Philadelphia Eagles x Los Angeles Rams, ambos 2-0 na temporada. É um confronto fundamental na Conferência Nacional (NFC), já que pode ajudar na classificação final para os playoffs.
49ers x Cardinals
Mais tarde, às 17h25min, San Francisco 49ers e Arizona Cardinals fazem clássico da NFC Oeste. As duas equipes venceram os dois primeiros jogos e o confronto vale demais na tabela.
Giants x Chiefs
O Sunday Night Football será entre New York Giants e Kansas City Chiefs, duas franquias que ainda não venceram. Esta será a grande chance da equipe de Patrick Mahomes começar uma reação.
Ravens x Lions
Fechando a rodada, na segunda-feira (22), às 21h15min, um duelo de tirar o fôlego. O Baltimore Ravens enfrenta o Detroit Lions, em um jogo que pode ser um futuro Super Bowl. As franquias começaram a temporada com derrota, mas venceram na Semana 2 de forma convincente.
Veja datas, horários e onde assistir aos jogos da Semana 3 da NFL
Quinta-feira (18)
- 21h15min - Buffalo Bills x Miami Dolphins - SporTV 2 e Globoplay
Domingo (21)
- 14h - Minnesota Vikings x Cincinnati Bengals
- 14h - Jacksonville Jaguars x Houston Texans
- 14h - Tennessee Titans x Indianapolis Colts
- 14h - Washington Commanders x Las Vegas Raiders
- 14h - Philadelphia Eagles x Los Angeles Rams - ge tv
- 14h - Carolina Panthers x Atlanta Falcons
- 14h - New England Patriots x Pittsburgh Steelers - ESPN 3 e Disney+
- 14h - Cleveland Browns x Green Bay Packers
- 14h - Tampa Bay Buccaneers x New York Jets
- 17h05min - Los Angeles Chargers x Denver Broncos - SporTV 3 e Globoplay
- 17h05min - Seattle Seahawks x New Orleans Saints
- 17h25min - Chicago Bears x Dallas Cowboys - ESPN 3 e Disney+
- 17h25min - San Francisco 49ers x Arizona Cardinals
- 21h20min - New York Giants x Kansas City Chiefs - SporTV 2
Segunda-feira (22)
- 21h15min - Baltimore Ravens x Detroit Lions - ESPN 2 e Disney+
*Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass