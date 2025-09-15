Ranking da ATP tem João Fonseca mais próximo do top 40, enquanto Monteiro e Wild sofrem queda 

Sem torneios do circuito na última semana por conta da disputa da Copa Davis, o ranking da ATP foi publicado nesta segunda-feira (15) sem muitas mudanças, pelo menos nas primeiras posições, com Carlos Alcaraz como número 1.
O espanhol é seguido na lista pelo italiano Jannik Sinner, o alemão Alexander Zverev, o sérvio Novak Djokovic e o estadunidense Taylor Fritz, que formam o top 5.
João Fonseca, de 19 anos, continua como o único brasileiro dentro do top 100, em 42º. O carioca foi importante na vitória do Brasil contra a Grécia na Copa Davis.
O paranaense Thiago Wild, que também fez parte da equipe brasileira, caiu duas posições e ocupa o 148º posto. O cearense Thiago Monteiro segue em queda, pois perdeu uma posição e é o 170º colocado.
O circuito da ATP retornará às competições a partir da próxima quarta-feira (17), com os torneios de Chengdu e Hangzhou, na China, que marcam o início da turnê asiática.
Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (15)
- 1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos
- 2. Jannik Sinner (ITA) 10.780
- 3. Alexander Zverev (ALE) 5.930
- 4. Novak Djokovic (SRV) 4.830
- 5. Taylor Fritz (EUA) 4.675
- 6. Ben Shelton (EUA) 4.280
- 7. Jack Draper (GBR) 3.690
- 8. Alex De Minaur (AUS) 3.545
- 9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505
- 10. Karen Khachanov (RUS) 3.280
- 11. Holger Rune (DIN) 3.090
- 12. Casper Ruud (NOR) 2.755
- 13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755
- 14. Andrey Rublev (RUS) 2.610
- 15. Tommy Paul (EUA) 2.510
- 16. Jiri Lehecka (CZE) 2.415
- 17. Jakub Mensik (CZE) 2.380
- 18. Daniil Medvedev (RUS) 2.370
- 19. Alexander Bublik (CAZ) 2.245
- 20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225
- 42. João Fonseca (BRA) 1.129