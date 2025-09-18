Sem o Brasil, mas com a Argentina: como ficaram as oitavas de final do Mundial de vôlei masculino

Com as eliminações dos favoritos Brasil e França e do tradicionais Japão e Cuba, o Campeonato Mundial masculino de vôlei já tem os confrontos de oitavas de final definidos. São 11 europeus, três das Américas, um da África e um da Ásia que seguem na disputa pelo título.
O torneio disputado nas Filipinas, que conta pela primeira vez com 32 seleções, teve alguns resultados surpreendentes e abriu portas para novas forças da modalidade, como Eslovênia, Finlândia, Bélgica e Portugal e o retorno de outras ao protagonismo, como Argentina, Holanda, Sérvia e Bulgária.
Algumas zebras também surgem, casos de Irã, Tunísia, República Tcheca e Turquia.
Finalistas da edição passada e vencedores dos três últimos mundiais, Polônia e Itália seguem na briga, assim como os Estados Unidos, último a vencer a competição, em 1986, fora do grupo formado por italianos, brasileiros e poloneses.
Campeã sul-americana em 2023, ao vencer o Brasil em Recife, a Argentina mostrou força ao derrotar a bicampeã olímpica França e garantir vaga nas oitavas.
Nesta quinta, o time dirigido por Marcelo Méndez, técnico consagrado no Sada Cruzeiro (MG), com títulos mundiais, sul-americanos e da Superliga, os hermanos venceram o duelo direto por 3 a 2 (28/26, 25/23, 21/25. 20/25 e 15/12) e garantiram um lugar entre os 16 melhores.
Agora, o time argentino busca ao menos repetir os melhores resultados de sua história, que foram os bronzes olímpicos em Seul-1988 e Tóquio-2020 e o terceiro lugar no Mundial de 1982, disputado em Buenos Aires.
Mas a tarefa não será nada fácil. Já nas oitavas, o desafio será contra a atual campeã e dona de quatro títulos, Itália.
Confira os confrontos das oitavas de final:
- Jogo 1 - Tunísia x República Tcheca
- Jogo 2 - Sérvia x Irã
- Jogo 3 - EUA x Eslovênia
- Jogo 4 - Bulgária x Portugal
- Jogos 5 - Polônia x Canadá
- Jogos 6 - Turquia x Holanda
- Jogos 7 - Argentina x Itália
- Jogos 8 - Bélgica x Finlândia
Quartas de final:
- Jogo 9 - Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
- Jogo 10 - Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
- Jogo 11- Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6
- Jogo 12 - Vencedor Jogo 7 x Vencedor Jogo 8
Semifinais:
- Vencedor Jogo 9 x Vencedor Jogo 10
- Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 12
Disputa da Medalha de Bronze:
- Perdedores das semifinais
Disputa da Mealha de Ouro:
- Vencedores das semifinais