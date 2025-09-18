Sem o Brasil, mas com a Argentina: como ficaram as oitavas de final do Mundial de vôlei masculino

Argentinos comemoram vaga. Volleyball World / Divulgação

Com as eliminações dos favoritos Brasil e França e do tradicionais Japão e Cuba, o Campeonato Mundial masculino de vôlei já tem os confrontos de oitavas de final definidos. São 11 europeus, três das Américas, um da África e um da Ásia que seguem na disputa pelo título.

O torneio disputado nas Filipinas, que conta pela primeira vez com 32 seleções, teve alguns resultados surpreendentes e abriu portas para novas forças da modalidade, como Eslovênia, Finlândia, Bélgica e Portugal e o retorno de outras ao protagonismo, como Argentina, Holanda, Sérvia e Bulgária.

Algumas zebras também surgem, casos de Irã, Tunísia, República Tcheca e Turquia.

Belgas surpreenderam a Itália na fase de classificação. Volleyball World / Divulgação

Finalistas da edição passada e vencedores dos três últimos mundiais, Polônia e Itália seguem na briga, assim como os Estados Unidos, último a vencer a competição, em 1986, fora do grupo formado por italianos, brasileiros e poloneses.

Campeã sul-americana em 2023, ao vencer o Brasil em Recife, a Argentina mostrou força ao derrotar a bicampeã olímpica França e garantir vaga nas oitavas.

Nesta quinta, o time dirigido por Marcelo Méndez, técnico consagrado no Sada Cruzeiro (MG), com títulos mundiais, sul-americanos e da Superliga, os hermanos venceram o duelo direto por 3 a 2 (28/26, 25/23, 21/25. 20/25 e 15/12) e garantiram um lugar entre os 16 melhores.

Agora, o time argentino busca ao menos repetir os melhores resultados de sua história, que foram os bronzes olímpicos em Seul-1988 e Tóquio-2020 e o terceiro lugar no Mundial de 1982, disputado em Buenos Aires.

Mas a tarefa não será nada fácil. Já nas oitavas, o desafio será contra a atual campeã e dona de quatro títulos, Itália.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Autal campeã, Itália busca quinto título. Volleyball World / Divulgação

Jogo 1 - Tunísia x República Tcheca

Jogo 2 - Sérvia x Irã

Jogo 3 - EUA x Eslovênia

Jogo 4 - Bulgária x Portugal

Jogos 5 - Polônia x Canadá

Jogos 6 - Turquia x Holanda

Jogos 7 - Argentina x Itália

Jogos 8 - Bélgica x Finlândia

Quartas de final:

Jogo 9 - Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2

Jogo 10 - Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4

Jogo 11- Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6

Jogo 12 - Vencedor Jogo 7 x Vencedor Jogo 8

Semifinais:

Vencedor Jogo 9 x Vencedor Jogo 10

Vencedor Jogo 11 x Vencedor Jogo 12

Disputa da Medalha de Bronze:

Perdedores das semifinais

Disputa da Mealha de Ouro:

Vencedores das semifinais