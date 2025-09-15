Seleções brasileiras garantem classificação para o Mundial de Flag Football

Seleção feminina já foi quarta colocada no Mundial de 2021. Grasiela Gonzaga / Flag Football Brasil/Divulgação

O Brasil está classificado para o Campeonato Mundial de Flag Football, que será disputado em 2026, em Düsseldorf, na Alemanha. A modalidade fará sua estreia olímpica em Los Angeles em 2028.

As classificações das seleções brasileiras masculina e feminina aconteceram no Campeonato Intercontinental das Américas, disputado no Estádio Virgilio Tejeira, em Penonomé, no Panamá, que garantiu aos cinco primeiros, de cada naipe, as vagas para o Mundial.

Na disputa feminina, o Brasil ficou com a quinta posição ao derrotar a Guatemala por 49 a 6.

— É incrível porque estamos passando por mudanças e este foi um torneio desafiador para nós. Estamos mudando nossa cultura com diferentes maneiras de jogar, com muito mais agressividade na defesa. Há muita pressão agora para que consigamos resultados, porque o flag football estará nas Olimpíadas. Não estamos felizes em ficar em quinto lugar porque queríamos mais, mas estamos felizes em ir para a Alemanha — disse Gabi Bankhardt, embaixadora global do flag football e atleta da seleção brasileira.

O título ficou com o México, que venceu o Canadá por 12 a 0. A partida não chegou ao final por conta do mau tempo, mas de acordo com o regulamento, se o jogo for paralisado por questões climáticas e uma equipe estiver liderando com dois touchdowns de vantagem será declarada vencedora.

Na disputa do bronze, os Estados Unidos derrotaram o Panamá por 20 a 18.

Seleção masculina vence clássico com a Argentina para ir ao Mundial

Seleção masculina garantiu vaga ao vencer clássico sul-americano. Grasiela Gonzaga / Flag Football Brasil/Divulgação

Já a seleção brasileira masculina levou a vaga ao vencer a Argentina, na disputa do quinto lugar, por 7 a 0.

O quarterback Vitor Paiva conectou-se com o wide receiver Adner Sanches para o importantíssimo placar no início do jogo, antes de ambas as defesas segurarem a vantagem, incluindo o Brasil negando a Argentina na marca de uma jarda.

— Sabíamos em nossos corações que em campo poderíamos mostrar o que sabíamos o tempo todo. Eu estava tremendo hoje, estava nervoso e normalmente sou tranquilo, tranquilo e controlado, mas o jogo foi muito equilibrado. É realmente um jogo de centímetros. Foi um jogo de assumir os erros dos outros. Não só precisávamos jogar uma ótima partida, mas também um futebol sem erros. Precisávamos jogar o jogo perfeito e foi exatamente isso que fizemos — comemorou o cornerback Admar Santos.

O título acabou dividido entre Estados Unidos e México, já que o jogo não pode ser realizado por conta da chuva e dos fortes raios que caíam na região.

Na disputa do terceiro lugar, o Canadá fez 32 a 22 sobre o Panamá.

O que é Flag Football

Uma das novidades para o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, o flag football é uma variação do futebol americano, mas tem características que o distinguem da modalidade que está entre as mais populares do mundo.

No flag football, o objetivo também é avançar com a bola até a zona final adversária e marcar pontos, chamados touchdowns. Porém, o esporte tem uma grande diferença em relação ao dos famosos jogos da NFL. Ao invés de derrubar o adversário (tackle), basta retirar uma fita, ou “flag”, presa na cintura do jogador para parar a jogada, o que o torna menos agressivo e com menos contatos físicos.