Seleção sub-20 é convocada para o Mundial com quatro jogadores do Palmeiras

A convocação da seleção brasileira sub-20 para a Copa do Mundo do Chile trouxe destaque especial para o Palmeiras. O clube paulista terá quatro representantes entre os 21 atletas chamados por Ramon Menezes, sendo o mais conhecido deles o atacante Luighi, que já integra o elenco profissional. Junto a ele, aparecem o lateral Gilberto, o meio-campista Coutinho e o atacante Erick Belé, confirmando a força da base alviverde no cenário nacional.

Nenhum outro clube cedeu tantos jogadores quanto o Palmeiras. O Cruzeiro vem logo atrás, com três nomes, seguido por Flamengo e Athletico-PR, ambos com dois. Essa predominância evidencia o momento do time alviverde na formação de atletas, que se consolidou como um dos principais fornecedores da seleção nas categorias de base. Corinthians, Vasco e Internacional também aparecem na lista, cada um com um convocado, enquanto o restante é formado por jovens espalhados por equipes estrangeiras.

Entre os convocados, o nome mais expressivo é o de Deivid Washington. Formado pelo Santos, o atacante foi adquirido pelo Chelsea e vinha atuando por empréstimo até retornar nesta temporada a pedido do técnico Enzo Maresca. Sua presença reforça a expectativa de um papel de protagonista, já que ele é considerado a referência ofensiva da equipe para o torneio no Chile.

A base da lista mantém a espinha dorsal campeã do Sul-Americano no início do ano, torneio que garantiu ao Brasil a classificação para o Mundial. Ramon Menezes ressaltou a importância de dar sequência ao trabalho, valorizando a experiência acumulada: "Estamos levando um bom número de jogadores que estiveram conosco no Sul-Americano. Aprendemos muito e tivemos muita experiência nesse torneio. Confiança gigantesca, orgulho e prazer de representar a seleção", disse o treinador.

O Brasil estreia no dia 28 de setembro contra o México, em Santiago, e depois encara Marrocos e Espanha. A chave é considerada uma das mais fortes da primeira fase, reunindo adversários de tradição no futebol de base. Para Ramon, o desafio se repete: no último Mundial, o Brasil também caiu em um grupo equilibrado, e a preparação agora mira corrigir erros e fortalecer a mentalidade competitiva.

Pentacampeão da categoria, o Brasil não conquista o título desde 2011, quando Oscar foi o grande nome da campanha na Colômbia. "Essa competição é especial para a gente. Estamos trabalhando bastante para conquistar esse objetivo. Vamos jogo a jogo. É uma responsabilidade grande estar vestindo essa camisa", concluiu o treinador.

Confira os convocados para o Mundial Sub-20:

Goleiros:

Felipe Longo - Corinthians

Lucas Furtado - Vitória (POR)

Otávio - Cruzeiro

Defensores:

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al Jazira (EAU)

Leandrinho - Vasco

Léo Derik - Athletico-PR

Bruno Alves - Cruzeiro

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Meio-campistas

Coutinho - Palmeiras

João Cruz - Athletico-PR

Murilo - Cruzeiro

Rayan Lucas - Sporting (POR)

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

Atacantes:

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Erick Belé - Palmeiras

Gustavo Prado - Internacional

Luighi - Palmeiras

Pedrinho - Zenit (RUS)