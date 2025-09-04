Esportes

Na Tailândia

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de Vôlei

Time de José Roberto Guimarães fechou o jogo por 3 sets 0, mas as parciais de 27/25, 33/31 e 25/19 mostram que o placar não refletiu as dificuldades enfrentadas pelas brasileiras

Estadão Conteúdo

