Seleção masculina de basquete jogará no ginásio do Corinthians pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Ginásio Wlamir Marques tem capacidade para 7 mil torcedores. CBB / Divulgação

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quarta-feira (10) que o Ginásio Wlamir Marques, do Corinthians, vai sediar o primeiro jogo em solo nacional da seleção masculina, campeã da AmeriCup, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, agendada para 2027.

Os comandados de Alexandar Petrovic jogam na capital paulista no dia 30 de novembro, às 20 horas, diante do Chile. Será o segundo compromisso das Eliminatórias, já que a largada será em visita justamente aos chilenos, três dias antes (27/11), em Valdivia.

Além do Chile, o Brasil tem mais dois concorrentes no Grupo C nesta primeira fase das Eliminatórias. Mas com jogos somente em 2026. O País recebe a Venezuela no dia 27 de fevereiro e a Colômbia, dia 2 de março, em palco ainda indefinido. Depois, visita os oponentes, dias 2 e 5 de julho.

O regulamento das Eliminatórias é simples. Todos jogam entre si em compromissos de ida e volta e os três melhores se classificam à segunda fase, levando os resultados desta etapa inicial.

A segunda etapa prevê cruzamento com as equipes da chave A, onde estão Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e México. Os enfrentamentos serão apenas com os rivais ainda não enfrentados na competição, também com jogos de ida e volta - janelas em agosto e novembro de 2026 e fevereiro de 2027.

Os três melhores carimbam o passaporte para a Copa do Mundo do Catar, além da quarta melhor campanha no geral.

Agenda do Brasil na 1ª fase: