São Paulo-RG lança novos uniformes para a Terceirona com homenagem a título histórico

Uniformes têm entrega prevista para a estreia do rubro-verde na Terceirona. Reprodução / S.C. São Paulo

O São Paulo de Rio Grande lançou, nesta quarta-feira (3), os uniformes para a disputa da Terceirona. A pré-venda já está disponível e traz dois modelos que carregam no centro um patch que remete à conquista da Copa Bento Gonçalves de 1985.

Os dois modelos – um verde com detalhes vermelhos e outro branco com detalhes verdes – já podem ser adquiridos em pré-venda pelo valor de R$ 110 até 20 de setembro. Após essa data, o preço será de R$ 130 para o público em geral e R$ 110 para sócios.

As encomendas podem ser feitas pelas redes sociais da empresa Olhar Técnico – fornecedora dos uniformes – ou pelo telefone (53) 98136-3751.

A entrega está prevista para o primeiro jogo do Leão do Parque na temporada. A estreia na Terceirona acontecerá no final de semana de 20 de setembro, diante do São Gabriel, no Aldo Dapuzzo.

Os uniformes

Responsável pelo design dos uniformes do São Paulo desde 2014, o torcedor Breno Cecere explica que a ideia foi eternizar um dos maiores títulos da história do clube sem deixar de lado a modernidade.

– A ideia foi um resgate à história, uma homenagem aos anos 80, mas trazendo um toque de modernidade na textura das listras, que se sobrepõem em tom sobre tom. No centro, o patch celebra os 40 anos da conquista da Taça Bento Gonçalves. Buscamos homenagear o título sem precisar criar uma réplica da camiseta usada no ano, porque essa já havia sido feita recentemente, quando subimos para a primeira divisão – destaca Cecere.

O primeiro uniforme traz a cor verde em destaque com listras em diferentes tons, enquanto as mangas e a gola aparecem com detalhes em vermelho. A segunda camiseta segue o mesmo padrão, com a cor predominantemente branca e detalhes em vermelho e verde nas mangas e gola.

Ambos uniformes possuem calção verde, com o detalhe para uma listra vermelha no primeiro. O meião número 1 carrega o verde com detalhe em vermelho, enquanto o segundo é branco com listras verde e vermelha.

Fornecedora

A parceria com a Olhar Técnico surgiu após a necessidade do clube em encontrar um novo fornecedor. A aproximação aconteceu após a repercussão da ação realizada por torcedores para comprar uniformes de treino para os jogadores do clube.

Smaichel Teixeira, representante da empresa de Santa Vitória do Palmar, destaca que viram na necessidade do clube a possibilidade de uma parceria para expandir a marca.

– Colocamos como meta para este ano entrar no mercado do futebol profissional. Surgiram notícias em páginas do Instagram de que o São Paulo estava sem uniformes de treino e que a torcida iria providenciar. Através do treinador Bruno Coelho, um amigo conterrâneo, conseguimos o contato do presidente, apresentamos nossa proposta e fechamos a parceria. Os uniformes serão entregues no final de semana da estreia - explica.

Texeira afirma que os uniformes serão produzidos em “tecido Elastik de alta performance, com logo em termocolante premium, garantindo leveza, conforto e durabilidade dentro e fora de campo”.

Copa Bento Gonçalves