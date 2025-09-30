São Paulo perde do Ceará pelo Brasileirão, chega a quatro derrotas seguidas e agrava crise

O São Paulo perdeu para o Ceará por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A quarta derrota consecutiva (junto de duas para a LDU e uma para o Santos) deixa o time na sétima posição, com 35 pontos, quatro a mais que os cearenses, que estão em 11º. O público de 12 mil pessoas foi o pior do MorumBis em 2025, marca que até então era de 22 mil contra Ponte Preta pelo Paulistão.

Diante do estádio esvaziado após eliminação na Libertadores e protestos da torcida, os jogadores são-paulinos fizeram jus ao cenário. Apenas lapsos de individualidades criaram chances ao São Paulo.

O Ceará foi superior em diferentes momentos. Ainda que o técnico Hernán Crespo tenha promovido melhorias, o time de Léo Condé garantiu a justa vitória com Pedro Henrique.

O São Paulo volta a campo ainda nesta semana, na quinta-feira, quando visita o Fortaleza, na capital cearense, às 19h30, pela 26ª rodada. Arboleda, com acúmulo de amarelos, não jogará. No mesmo dia, o Ceará enfrenta o Vitória, em Salvador.

Contra um São Paulo apático e que pouco conseguia construir, o Ceará demonstrava ideias melhores, ainda com suas limitações. O time de Léo Condé tinha menos posse de bola, mas manteve boa postura defensiva e ensaiou momentos de marcação alta.

Além do futebol pobre do São Paulo, a saída de Rafael Tolói com dores musculares é outra péssima notícia. O departamento médico tricolor soma oito atletas e foi um dos alvos do protesto da torcida antes da partida: "Não recupera ninguém", dizia uma faixa.

O fim do primeiro tempo foi de melhora são-paulina. Ainda que sem brilhantismo, o time demonstrou ímpeto com algumas individualidades. Cédric e Rodriguinho construíram oportunidades. O meia chegou a atingir o travessão em finalização.

O técnico Hernán Crespo renunciou a um zagueiro na volta do intervalo para tentar ser mais ofensivo. Lucas Moura entrou no lugar de Alan Franco.

A alteração também mudou o posicionamento de Ferreirinha, que apareceu como escape e chegou a atingir a trave logo aos dois minutos da etapa complementar. O camisa 7, por conta própria, também apareceu como armador que faltava à equipe tricolor. O físico o impediu de manter o ritmo.

Do outro lado, o Ceará encontrou mais espaços na defesa são-paulina, jogando de modo reativo. Foi em um momento que o time ocupava o setor ofensivo, porém, que veio o gol.

Pedro Henrique, que entrou no intervalo, teve sorte após um bote errado de Alisson. Ele driblou o goleiro Rafael e finalizou para o gol escancarado.

O São Paulo não conseguiu manter a melhora apresentada até momentos antes do gol sofrido. Durante toda segunda etapa, o time atacou mais no desespero do que com qualidade.

A força mental que faltava aos são-paulinos sobrou para o Ceará, que se defendeu bem e reteve a bola para segurar o resultado. Pedro Raul ainda perdeu uma chance cara a cara com Rafael. O atacante sequer chutou e foi desarmado. Os momentos finais ainda reservaram tensão, mas sem qualidade do São Paulo para mudar o jogo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 1 CEARÁ

SÃO PAULO - Rafael; Rafael Tolói (Sabino), Arboleda e Alan Franco (Lucas Moura); Cédric (Dinenno), Bobadilla, Alisson, Rodriguinho (Mailton) e Enzo Díaz; Luciano e Ferreirinha (Lucca). Técnico: Hernán Crespo.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Vitor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Diego (Zanocelo) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano (Guilherme), Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Pedro Henrique). Técnico: Léo Condé.

GOL - Pedro Henrique, aos 11 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arboleda e Dinenno (São Paulo); Diego, Lourenço e Guilherme (Ceará).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 12.342 presentes.

RENDA - R$ 480.951.