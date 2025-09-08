São Paulo avalia contratação de Aboubakar após impasse por Marcos Leonardo

Após não conseguir avançar na negociação por Marcos Leonardo, o São Paulo voltou a analisar alternativas para reforçar o setor ofensivo. Entre os nomes em estudo está o atacante camaronês Vincent Aboubakar, que está livre no mercado e, portanto, apto a ser contratado e registrado no Brasil, segundo informações apuradas pela ESPN.

A diretoria tricolor já realizou contato inicial para sondar as condições do jogador e chegou a conversar diretamente com Aboubakar por vídeo. O objetivo foi entender o interesse do atacante em se transferir para o futebol brasileiro e avaliar as possibilidades de um acordo que seja viável para ambas as partes.

Atualmente, a principal dificuldade envolve questões financeiras. Os valores pretendidos por Aboubakar ainda estão acima do teto estabelecido pelo clube paulista, e por isso nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento. As conversas, no entanto, seguem abertas, com a expectativa de ajustes que possam viabilizar a contratação.

O interesse do atacante em jogar no Brasil é um ponto positivo para o São Paulo, mesmo diante de sondagens mais vantajosas de clubes da Turquia e do Irã. A disposição de Aboubakar em priorizar a Série A reforça o potencial alinhamento entre atleta e clube, caso as condições financeiras sejam ajustadas.

Aboubakar possui trajetória consolidada no futebol europeu e internacional. Atuou pelo Valenciennes e Lorient, na França, e teve passagem destacada pelo Porto, em Portugal. No futebol turco, defendeu o Besiktas em três ocasiões e também atuou pelo Hatayspor. Além disso, passou pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, e ganhou visibilidade na Copa do Mundo de 2022, ao marcar o gol da vitória de Camarões sobre o Brasil.