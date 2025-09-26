São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Assim que o árbitro apitou o final do jogo de volta da Libertadores no MorumBis, com nova vitória da LDU diante do São Paulo pelas quartas de final, desta vez por 1 a 0, a vaia foi gigantesca no estádio. Cabisbaixos e com sentimento de que o time "podia mais", os jogadores deixaram o gramado pedindo desculpas aos torcedores, que fizeram linda festa.

Líderes do grupo, Lucas Moura, o goleiro Rafael e o criticado Luciano, escolhido pela torcida como o vilão da noite pelos tantos gols desperdiçados, não fugiram da responsabilidade e deram satisfação aos são-paulinos pela segunda queda seguida nas quartas de final da competição sul-americana.

"Sabíamos que precisávamos ganhar, mas ficar atentos também, que eles jogariam por uma bola. E aproveitaram a bola parada nossa, no final acabou que foram mais eficientes, ofensivamente e defensivamente", admitiu Rafael, ao Paramount. "Uma pena, a gente tinha tudo para nesses dois jogos ser mais eficientes e passar de fase", admitiu.

Com semblante fechado, o goleiro lamentou não retribuir a festa das arquibancadas. "Noite muito triste. Queria viver uma noite mais uma vez mágica e retribuir tudo o que fizeram. Só tenho de pedir desculpas ao torcedor, corremos, lutamos, mas as coisas não aconteceram como a gente queria. São dois anos saindo nas quartas - perdeu do Botafogo nos pênaltis em 2024 - sabendo que tinha potencial para chegar mais longe na competição."

Substituto de Ferreirinha após o intervalo, Lucas Moura lamentou voltar a defender a equipe em nova eliminação. "A gente tinha uma expectativa gigante, com muita convicção que era capaz de reverter, eu acreditava e infelizmente não deu, é uma eliminação dolorida", disse o camisa 7.

"É futebol, em jogos assim quem falha menos sai com a vitória e fomos punidos por isso, falhamos duas vezes no primeiro jogo, hoje mais uma vez, contra uma equipe dura, que marca bem. Não conseguimos encontrar espaços, achar espaços para concluir em gol e não aproveitamos as chances que tivemos. Agora é terminar em um bom lugar no Brasileirão para voltar à Libertadores", frisou, confiante em terminar no G-6 do Nacional - o time ocupa atualmente a sétima posição com 35 pontos.

O jogador chegou a parar a entrevista ao Paramount buscando saber para quem era a sonora vaia que a torcida voltou a entoar já com pouca gente em campo. Era direcionada a Luciano, que desperdiçou as grandes chances da noite, uma quase debaixo das traves.

"A gente lamenta muito, é difícil perder assim. O time queria corresponder à festa que fizeram, dentro do estádio, fora também, mas aqui temos um grupo de grandes jogadores que entregam tudo por esse clube. Vamos continuar lutando para terminar bem o ano."