Santos se organiza sem Neymar e vence reservas do São Paulo para encerrar jejum

O Santos encerrou, neste domingo, a série de quatro jogos sem vencer no Brasileirão que atravessava desde a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vasco. Sem o lesionado Neymar e com gol de Guilherme, superou os reservas do São Paulo por 1 a 0 em clássico disputado na Vila Belmiro, válido pela 24ª rodada da competição nacional.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega aos 26 pontos, em 14º lugar, quatro pontos acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Tem, ainda, um jogo atrasado da 13ª rodada para repor, contra o Palmeiras. O próximo compromisso santista é um duelo com o Red Bull Bragantino, daqui a uma semana, dia 28.

Diferentemente do rival, o São Paulo joga no meio da semana, já que está envolvido na disputa das quartas de final da Libertadores. Derrotado por 2 a 0 pela LDU no Equador, tentará reverter o placar no MorumBis, na quinta-feira, 25, a partir das 19 horas. Enquanto sonha com a retomada no torneio continental, está em uma posição segura no Brasileiro, em sétimo lugar, com 35 pontos.

Vojvoda escalou o Santos já pensando em como será o período de cerca de um mês sem Neymar, que sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa direita durante o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na rodada passada. O astro santista esteve presente na Vila e assistiu ao jogo de um camarote.

Com a Libertadores como prioridade, Crespo escolheu mandar uma escalação alternativa a campo e viu o São Paulo aflito frente a um adversário muito mais agudo ofensivamente. O primeiro tempo foi dominado pelo Santos, não à toa sofreu apenas uma finalização. No ataque, soube trabalhar a bola e teve volume de jogo, mas poderia ter finalizado mais se fosse mais rápido nas conclusões de jogadas.

Guilherme, como de costume, era o jogador que mais tentava chutar ao gol, entre carimbadas na defesa e algumas bolas perigosas, muito ativo pelo lado esquerdo. Numa dessas oportunidades, ele parou em boa defesa de Young, jovem goleiro tricolor de 23 anos e 2,02 metros, que fez intervenções importantes também em tentativas de Rollheiser e Zé Rafael para impedir que os santistas tirassem o zero do placar.

A movimentação de Lautaro e a técnica de Rollheiser eram os principais trunfos da equipe do litoral paulista. O segundo aspecto foi decisivo no segundo tempo, quando o meia argentino recebeu a bola pela direita e cruzou para Guilherme, bem posicionado na área, finalizar de cabeça para deixar o Santos em vantagem.

O time da casa continuou com o ímpeto ofensivo e, embora o volume não tenha sido tão grandioso, teve oportunidades de ampliar o placar. O São Paulo ofereceu pouco perigo. Nem mesmo a entrada de nomes como Bobadilla, Luciano e Rigoni trouxe qualquer mudança de panorama ao duelo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 SÃO PAULO

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Barreal) e Rolheiser (Thaciano); Guilherme (Rincón) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Young; Maílton, Rafael Tolói, Sabino e Wendell (Enzo Díaz); Alisson, Luan Vinícius (Marcos Antônio), Felipe Negrucci e Rodriguinho (Bobadilla); Ferreira (Luciano) e Dinenno (Rigoni). Técnico: Hernán Crespo.

GOL - Guilherme, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escobar, Brazão e Adonis Frías (Santos); Rigoni, Rodriguinho e Luciano (São Paulo).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (RJ).

RENDA - R$ 707.091,17.

PÚBLICO - 12.107 pessoas.