Santos avalia contratação do atacante argelino Bilal Brahimi, ex-Nice, afirma jornal francês

O Santos avalia a contratação do atacante argelino Bilal Brahimi, de 25 anos, que está livre no mercado desde o início de setembro, quando rescindiu contrato com o Nice, da França. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal francês LÉquipe, que apontou interesse do clube paulista em oferecer um vínculo de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Brahimi atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, posição que hoje tem como principais concorrentes Gustavo Caballero e Robinho Júnior. O argelino chegaria para aumentar as opções do técnico Juan Vojvoda e poderia reforçar o elenco mesmo após o fechamento da janela de transferências, por estar sem clube.

Na última temporada, o jogador esteve emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, onde disputou 28 partidas e marcou dois gols. Antes de chegar ao Nice, Brahimi passou por clubes como Reims, Angers e Brest, todos na França, além de ter sido revelado pelo Middlesbrough, da Inglaterra.

A possível chegada do argelino se encaixa na estratégia da diretoria presidida por Marcelo Teixeira, que vem reformulando o elenco para se afastar da zona de rebaixamento. Recentemente, o Santos anunciou as contratações dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, do meia Victor Hugo e do atacante Lautaro Díaz. Antes deles, já haviam sido incorporados Igor Vinícius, Mayke, Willian Arão e o próprio Caballero.