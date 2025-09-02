Santos anuncia reforços para o ataque e a defesa de olho em reta final do Brasileiro

Depois de apresentar o ex-flamenguista Victor Hugo mais cedo, o Santos anunciou mais dois reforços nesta terça-feira para encorpar o elenco comandado pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. O atacante argentino Lautaro Díaz e o defensor paraguaio Alexis Duarte são as novidades do clube para o decorrer do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Nascido em Buenos Aires, Díaz teve uma passagem vitoriosa no Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana (2022) e a Recopa (2023). O atleta, que estava no Cruzeiro, comentou sobre as suas características.

"Sou um atacante de mobilidade, que busca espaços no campo. Posso atuar como referência na frente e chego para ajudar a equipe", afirmou o atleta que vê no Santos uma grande vitrine para sua carreira.

"Quando chegou para mim o contato de um clube tão grande, não tinha o que pensar", afirmou o jogador de 27 anos. Lautaro assinou contrato por empréstimo até 31 de julho de 2026 e vai usar a camisa 21 nesta passagem pela Vila Belmiro.

A contratação de Lautaro foi antecipada porque o Chelsea pediu o retorno do atacante David Washington (que ficaria por empréstimo na Vila até o fim do ano)por causa da contusão de Delap. Liberado pela diretoria, ele retorna para Inglaterra nos próximos dias.