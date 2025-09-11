Mineirinho se manifesta sobre descida de skate no CAFF: "Vamos enfrentar essa rampa gigante mais uma vez"

Mineirinho desceu de alturas mais baixas no sábado e no domingo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aos poucos, o mistério sobre a descida da rampa de skate do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) vai se desfazendo.

Logo após o governo do Rio Grande do Sul emitir nota dizendo que analisa uma alternativa para que a ação seja acompanhada pelo público, Sandro Dias, o skatista que descerá a rampa, utilizou-se das suas redes sociais para falar sobre a aventura.

Mineirinho, como é conhecido, garantiu que as descidas do último final de semana foram testes e que irá retornar à Porto Alegre para, quem sabe, dropar do ápice dos 79m25cm.

"Testes bem-sucedidos no último fim de semana! Vamos para cima enfrentar essa rampa gigante mais uma vez. Obrigada a todo mundo que está acompanhando e torcendo. Em breve, mais informações", escreveu Mineirinho em seu Instagram.

Mineirinho fez testes no domingo (7). Reprodução / Instagram @diassandro

Na nota, o governo não dá detalhes de como o público poderia acompanhar a descida. Entre as hipóteses, está a transmissão em vídeo ao vivo do evento.