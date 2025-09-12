Saiba os palpites das celebridades para a luta entre Canelo e Crawfor

Todos os holofotes do mundo do boxe estarão voltados neste sábado para o Allegiant Stadium, em Las Vegas, onde mais de 60 mil pessoas estarão reunidas para acompanhar um dos duelos mais aguardados dos últimos anos. O mexicano Saul Canelo Alvarez defenderá os cinturões do Conselho Mundial (CMB), Organização Mundial (OMB) e Federação Internacional de Boxe (FIB) diante do invicto norte-americano Terence Crawford, ex-campeão unificado dos meio-médios-ligeiros e meio-médios. O evento terá transmissão ao vivo do Netflix a partir das 22 horas (de Brasília).

As maiores celebridades da nobre arte fizeram não perderam a oportunidade de apontar o seu favorito para a luta. Canelo é o favorito nas bolsas de apostas, mas Crawford tem a preferência quando o resultado apontado é o nocaute.

"Eu quero que Crawford vença, mas parece que não vai acontecer. Estou curioso, quero ver muito. Quero estar lá para ver. Porque, olha, já houve surpresas assim antes", disse Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesos pesados. O lendário mexicano Julio Cesar Chávez pensa diferente. "Eu não vejo como Crawford possa vencer Canelo."

O ex-campeão Oscar De La Hoya deixou de lado suas divergências pessoais com Canelo, de quem foi empresário no início de carreira, na hora de palpitar. "O problema de Crawford pode ser o coração, a capacidade de trocar socos, porque se ele for atingido pelo soco do Canelo, vai cair, vai ser nocauteado. Então, esta luta, se for para a decisão dos jurados, será uma decisão apertada para Crawford, e um nocaute tardio entre o 7º e o 10º round fica para Canelo."

Atual campeão mundial dos pesos pesados, o ucraniano Oleksandr Usyk aposta no americano. "Eu digo que Terence vence. Terence trabalha tanto como destro como canhoto. Ele é um boxeador muito inteligente. Canelo é grande, forte e um bom boxeador, mas eu aposto em Terence."

Roy Jones Jr, apontado como um dos maiores pesos médios da história, também deu sua opinião. "Se Terence conseguir um choque suficiente para fazer Canelo prestar atenção naquele golpe, isso lhe dará uma grande vantagem. Foi assim que Floyd Mayweather fez contra Canelo (em 2013). Floyd o acertou logo no início e conquistou o respeito. Se Crawford conseguir fazer isso, Canelo terá uma longa noite pela frente. A única pessoa que poderia vencer os dois agora, nessa situação, seria um ao outro. Quem conseguir entrar no ringue e conquistar o respeito logo no início vencerá a luta. Quem vencer o primeiro e o segundo rounds vencerá a luta. Se Crawford não acertar Canelo no início, o mexicano derá um problema nos rounds 8, 9, 10 e 11."