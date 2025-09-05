Sabalenka x Anisimova: horário e onde assistir à final feminina do US Open

Sabalenka x Anisimova se enfrentam neste sábado. Kena Betancur / AFP / TIMOTHY A. CLARY / AFP / Colagem

Aryna Sabalenka vai confirmar o favoritismo e garantir o bicampeonato do US Open? Ou Amanda Anisimova vai surpreender e garantir seu primeiro título de Major da carreira em casa?

Eis o que está em jogo na final feminina do último grand slam do ano. As tenistas se enfrentam neste sábado (6), às 17h (horário de Brasília), na quadra central do complexo de Flushing Meadows, em Nova York.

Sportv, ESPN e Disney+ anunciam a transmissão do jogo.

Final do US Open 2025

Sabalenka x Anisimova

Quando? Sábado (6), às 17h.

