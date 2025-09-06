Sabalenka vence Anisimova e é bicampeã do US Open

A bielorrussa Aryna Sabalenka derrotou a americana Amanda Anisimova neste sábado (6), em Nova York, e conquistou seu segundo título consecutivo do US Open.

A número um do mundo derrotou por 6-3 e 7-6 (7/3) Anisimova (9ª), que disputava sua segunda final consecutiva de Grand Slam após também ser derrotada em Wimbledon.

Sabalenka é a primeira tenista a manter o título do Aberto dos Estadsos Unidos desde os tricampeonato de Serena Williams, conquistado entre 2012 e 2014.

A bielorrussa de 27 anos conseguiu fechar a temporada com um título de 'major', o seu quarto, após derrotas nas finais do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

Em Wimbledon, ela perdeu nas semifinais para Anisimova, que sofreu uma derrota humilhante por 6-0 e 6-0 na final contra a polonesa Iga Swiatek.

A jovem de Nova Jersey, de 24 anos, explodiu nesta temporada após ficar afastada dos jogos durante vários períodos devido a problemas de saúde mental.

Apenas 56 dias após a dura derrota em Wimbledon, ela teve neste sábado outra chance de levantar seu primeiro troféu de Grand Slam, desta vez diante de sua torcida em Flushing Meadows.

Nona colocada no ranking da WTA, a americana brilhou pela primeira vez este ano no US Open, primeiro se vingando de Swiatek nas quartas de final e depois eliminando outra ex-número um, a japonesa Naomi Osaka, nas semifinais.

Neste sábado, contra a atual líder do circuito, ela teve o apoio esmagador dos 23.000 espectadores, que já haviam visto Sabalenka derrotar outra estrela local, Jessica Pegula, na final do ano passado.

- Segunda final perdida -

O duelo entre Anisimova e Sabalenka começou com uma troca de golpes emocionante, como esperado de duas das jogadoras mais fortes do momento.

A americana colocou pressão com três oportunidades de quebra no game de abertura, das quais a atual campeã conseguiu sair ilesa.

Sabalenka quebrou o saque pela primeira vez antes de uma reação rápida de Anisimova, vencendo três games consecutivos.

A americana exibiu a precisão de sua direita devastadora, que a ajudou a superar um duelo difícil contra Osaka.

Mas Sabalenka, em sua terceira final na maior quadra do mundo, manteve a calma e seguiu firme até que a eficácia da adversária começou a diminuir.

O primeiro set foi vencido pela bielorrussa, apesar de, inusitadamente, ter terminado muito atrás de sua adversária em winners, com três contra 13.

A sorte na final esteve sempre do seu lado da americana, que acabou pagando o preço por ter cometido um total de 29 erros não forçados contra 15 de Sabalenka.

No segundo set, ela viveu outra fase de acertos, quebrando o saque para empatar em 3-3 e fez a torcida voltar a acreditar.

Sabalenka então devolveu a quebra, mas, no saque e a dois pontos de se sagrar campeã, cometeu um erro na rede, que levantou a torcida.

A quadra Arthur Ashe virou uma vez uma panela de pressão contra Sabalenka, que já enfrentou ambientes muito hostis no passado, principalmente na derrota para Coco Gauff na final de 2023.

Anisimova abriu vantagem de 6 a 5, mas não conseguiu evitar o tiebreak, a especialidade da bielorrussa, que ela venceu com autoridade e comemorou deitada na quadra de tanta emoção.

Anisimova a parabenizou na rede mas não segurou as lágrimas sentada em seu banco antes da cerimônia de premiação.

--- As últimas 10 campeãs do US Open:

2025: Aryna Sabalenka (BLR)

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Coco Gauff (EUA)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Emma Raducanu (GBR)

2020: Naomi Osaka (JPN)

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Sloane Stephens (EUA)

2016: Angelique Kerber (ALE)

--- As tenistas com mais títulos do torneio na era Open (desde 1968):

1. Chris Evert (EUA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

. Serena Williams (EUA): 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

3. Steffi Graf (ALE): 5 títulos (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)

4. Martina Navratilova (TCH/EUA): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1987)

5. Margaret Court (AUS): 3 títulos (1969, 1970, 1973)

. Billie Jean King (EUA): 3 títulos (1971, 1972, 1974)

. Kim Clijsters (BEL): 3 títulos (2005, 2009, 2010)