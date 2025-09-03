Sabalenka vê Vondrousova desistir e reedita decisão de 2024 com Pegula na semifinal do US Open

Vondrousova sentiu lesão nas oitavas de final. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Atual campeã do US Open, Aryna Sabalenka vai encontrar sua oponente da decisão de 2024 novamente em Nova York, mas desta vez em uma das semifinais. Sem precisar entrar em quadra após Marketa Vondrousova desistir por lesão, a líder do ranking se garantiu entre as quadras melhores para desafiar, mais uma vez, a norte-americana Jessica Pegula.

— Lamento anunciar que terei que me retirar da partida das quartas de final desta noite devido a uma lesão no joelho. Tentei o meu melhor para entrar em quadra hoje, mas durante o aquecimento senti meu joelho novamente e, após consultar o médico do torneio, decidi não arriscar agravar a lesão — informou Vondrousova ainda pela tarde em Nova York, em um comunicado.

O problema foi detectado ainda nas oitavas de final, diante da cazaque Elena Rybakina. Nesta terça, a tcheca foi à quadra fazer um teste para ver se teria condições de encarar a líder do ranking e as dores foram maiores, levando-a às lágrimas.

— Agradeço todo o apoio neste torneio e peço desculpas aos fãs que estavam ansiosos pela partida. Me diverti muito aqui em Nova York e mal posso esperar para voltar no ano que vem — completou a tcheca.

Pegula elimina Krejciková

Pegula comemora vitória. KENA BETANCUR / AFP

Enquanto Sabalenka ganhou um descanso antes da semifinal, Pegula foi à quadra e garantiu a festa dos torcedores locais que lotaram o Arthur Ashe Stadium. Com domínio do início ao fim, a tenista da casa derrotou a tcheca Barbora Krejcikova por duplo 6/3.