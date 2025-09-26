RS vê queda acentuada de medalhas, mas tem multicampeã nos Jogos da Juventude

Atleta do Grêmio Náutico União Francine de Oliveira brilhou em Brasília. Wagner Araújo / COB / Divulgação

O rendimento do Rio Grande do Sul nos Jogos da Juventude de 2025 caiu quando comparado ao da temporada passada. A edição deste ano terminou nesta quinta-feira (25), e a delegação gaúcha fechou a sua participação com 26 medalhas. O resultado deixou os gaúchos na sexta colocação no quadro de medalhas. Em 2024, a posição final do Estado no ranking foi o quarto lugar, com 42 pódios.

Este ano foram oito medalhas de ouro, cinco de prata e 13 de bronze. Chefe da delegação no terceiro bloco de competições, Pedro Paulo Guimarães analisa os motivos para a queda brusca no número de medalhas conquistadas.

— É muito preocupante. O Rio Grande do Sul tem muito potencial esportivo, só que estamos explorando muito errado lá no Estado. A gente acha que precisa de uma organização maior, um trabalho mais na construção, na base de formação.

Um dos motivos apontados para o baixo rendimento nos esportes coletivos, por exemplo, reside no processo de classificação. Os representantes gaúchos nesta modalidade são os vencedores dos jogos escolares, enquanto nos outros estados é feita uma seleção dos melhores talentos.

Quase um quinto das medalhas foi conquistado por uma única atleta. Francine de Oliveira, ginasta do Grêmio Náutico União, conquistou cinco ouros, um deles com Isadora Marques na prova por equipes, e um bronze. Além delas, Kauane Carlot Padilha, no arremesso de peso, Arthur Bonato, no judô, e Valentim Garcez, no salto na ginástica artística, colocaram o RS no topo do pódio.

Outra multimedalhista foi Mariana Sartori, também do União. Ela ficou com três bronzes na ginástica rítmica.

— Eu acho que nós temos que ver realmente onde está acontecendo esse desnível de competição de um ano para o outro. Na verdade, a gente teria que estar ali, no máximo, se baixasse para o quinto lugar. É uma análise geral que temos que fazer - enfatiza Guimarães.

À frente do RS ficaram São Paulo, com 112 medalhas, Rio de Janeiro (80), Paraná (79), Santa Catarina (66) e Maranhão (15, mas 11 de ouro).

Os medalhistas gaúchos

Ouros

Kauane Padilha - atletismo - arremesso do peso

Francine de Oliveira/Isadora Marques - Ginástica artística equipes

Francine de Oliveira - solo

Francine de Oliveira- individual geral

Francine de Oliveira- trave

Francine de Oliveira- salto

Arthur Bonato de Melo - Judô até 50kg

Valentim garcez - ginástica artística - salto

Pratas

Maria Eduarda - natação- 400m medley

Revezamento masculino - natação- 4x50 livre

Isadora Leal - atletismo - 3000m

Pietro Pelizer - Judô- até 60kg

Yago de Mello - Judô até 81kg

Bronzes