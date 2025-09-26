RS vê queda acentuada de medalhas, mas tem multicampeã nos Jogos da Juventude

O rendimento do Rio Grande do Sul nos Jogos da Juventude de 2025 caiu quando comparado ao da temporada passada. A edição deste ano terminou nesta quinta-feira (25), e a delegação gaúcha fechou a sua participação com 26 medalhas. O resultado deixou os gaúchos na sexta colocação no quadro de medalhas. Em 2024, a posição final do Estado no ranking foi o quarto lugar, com 42 pódios.
Este ano foram oito medalhas de ouro, cinco de prata e 13 de bronze. Chefe da delegação no terceiro bloco de competições, Pedro Paulo Guimarães analisa os motivos para a queda brusca no número de medalhas conquistadas.
— É muito preocupante. O Rio Grande do Sul tem muito potencial esportivo, só que estamos explorando muito errado lá no Estado. A gente acha que precisa de uma organização maior, um trabalho mais na construção, na base de formação.
Um dos motivos apontados para o baixo rendimento nos esportes coletivos, por exemplo, reside no processo de classificação. Os representantes gaúchos nesta modalidade são os vencedores dos jogos escolares, enquanto nos outros estados é feita uma seleção dos melhores talentos.
Quase um quinto das medalhas foi conquistado por uma única atleta. Francine de Oliveira, ginasta do Grêmio Náutico União, conquistou cinco ouros, um deles com Isadora Marques na prova por equipes, e um bronze. Além delas, Kauane Carlot Padilha, no arremesso de peso, Arthur Bonato, no judô, e Valentim Garcez, no salto na ginástica artística, colocaram o RS no topo do pódio.
Outra multimedalhista foi Mariana Sartori, também do União. Ela ficou com três bronzes na ginástica rítmica.
— Eu acho que nós temos que ver realmente onde está acontecendo esse desnível de competição de um ano para o outro. Na verdade, a gente teria que estar ali, no máximo, se baixasse para o quinto lugar. É uma análise geral que temos que fazer - enfatiza Guimarães.
À frente do RS ficaram São Paulo, com 112 medalhas, Rio de Janeiro (80), Paraná (79), Santa Catarina (66) e Maranhão (15, mas 11 de ouro).
Os medalhistas gaúchos
Ouros
- Kauane Padilha - atletismo - arremesso do peso
- Francine de Oliveira/Isadora Marques - Ginástica artística equipes
- Francine de Oliveira - solo
- Francine de Oliveira- individual geral
- Francine de Oliveira- trave
- Francine de Oliveira- salto
- Arthur Bonato de Melo - Judô até 50kg
- Valentim garcez - ginástica artística - salto
Pratas
- Maria Eduarda - natação- 400m medley
- Revezamento masculino - natação- 4x50 livre
- Isadora Leal - atletismo - 3000m
- Pietro Pelizer - Judô- até 60kg
- Yago de Mello - Judô até 81kg
Bronzes
- Mathias Sartor - natação- 50 costas
- Maria Eduarda Pavan - natação- 200m medley
- Maria Eduarda Pavan natação 200m peito
- Letícia de Lima - natação - 100m costas
- Kauane Padilha- atletismo- lançamento do disco
- Laura Mallmann - atletismo - 800m
- Rafael Hoffelder - esgrima- espada
- Valentim Garces - ginástica artística- solo
- Francine Oliveira- ginástica artística- barras assimétricas
- Mariana Sartori - ginástica Rítmica - individual geral
- Mariana Sartori - ginástica Rítmica- maçãs
- Mariana Sartori - ginástica Rítmica - bola
- Equipe mista - Judô