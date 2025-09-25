RS fecha último dia dos Jogos da Juventude sem medalha, mas com acesso no vôlei

Os Jogos da Juventude, disputados em Brasília, tiveram nesta quinta-feira (25) o seu último dia de disputa, e o Rio Grande do Sul não subiu no pódio, mas não saiu completamente de mãos vazias das quadras do Distrito Federal.
A única chance de medalha era no handebol feminino. O time gaúcho disputou o bronze contra o Rio de Janeiro. Sempre atrás no placar, a equipe do RS foi derrotada por 17 a 14.
No vôlei feminino, o RS venceu o Mato Grosso do Sul por 2 a 1, na final da Segunda Divisão. Com o resultado, as gaúchas disputarão a Primeira Divisão no ano que vem.
O Estado terminou os Jogos da Juventude com 26 medalhas, oito de ouro, cinco de prata e 13 de bronze, terminando na sexta colocação, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Maranhão e empatado com o Mato Grosso do Sul. Um resultado bem abaixo comparado ao do ano passado, quando 42 pódios foram conquistados.