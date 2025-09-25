RS fecha último dia dos Jogos da Juventude sem medalha, mas com acesso no vôlei

Gaúchas venceram o Mato Grosso do Sul na final da Segunda Divisão. Juliana Ávila / COB / Divulgação

Os Jogos da Juventude, disputados em Brasília, tiveram nesta quinta-feira (25) o seu último dia de disputa, e o Rio Grande do Sul não subiu no pódio, mas não saiu completamente de mãos vazias das quadras do Distrito Federal.

A única chance de medalha era no handebol feminino. O time gaúcho disputou o bronze contra o Rio de Janeiro. Sempre atrás no placar, a equipe do RS foi derrotada por 17 a 14.

No vôlei feminino, o RS venceu o Mato Grosso do Sul por 2 a 1, na final da Segunda Divisão. Com o resultado, as gaúchas disputarão a Primeira Divisão no ano que vem.