RS conquista duas medalhas no primeiro dia de competições do judô nos Jogos da Juventude

Arthur Bonato no lugar mais alto do pódio. Vinicius Gaiger / SEL Ascom / Divulgação

Um ouro e uma prata. Esse foi o saldo do Rio Grande do Sul no primeiro dia de competições do judô nos Jogos da Juventude 2025, disputados em Brasília neste domingo (21). Arthur Bonato foi o campeão na categoria até 50 kg. Pietro Pelizer ficou na segunda colocação na categoria até 60 kg. Ambos são atletas do Grêmio Náutico União.

Para subir no ponto mais alto do pódio, Bonato venceu quatro lutas. Na final, superou Kauã Yudi Tomas Yonaha, do Mato Grosso do Sul.

— Estou com uma sensação de gratidão. Quero agradecer a todos que torceram por mim — comemorou o guri de 15 anos .

Pelizer venceu três confrontos, mas não superou Rafael Falcão, do Rio de Janeiro, em um duro embate.

As disputas do judô vão até terça-feira (23). O badminton gaúcho segue vivo nas disputas femininas, masculina e duplas mistas. O taekwondo não subiu ao pódio. O Estádio também teve participações no vôlei e do handebol.