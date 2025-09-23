Esportes

Drop histórico
Notícia

Roupa com peso, avião, moto a 120km/h e airbags: como foi a preparação de Mineirinho para descer a megarrampa do CAFF

Skatista entrará em ação na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia em Porto Alegre

João Praetzel

