Roupa com peso, avião, moto a 120km/h e airbags: como foi a preparação de Mineirinho para descer a megarrampa do CAFF

Sandro Dias, o Mineirinho, se aventurará na descida da megarrampa construída pela Red Bull na ala norte do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Na próxima quinta-feira (25), a partir do meio-dia, o skatista protagonizará um dos momentos mais esperados da história do Rio Grande do Sul.

A ação, no entanto, não será aberta ao público por questões de segurança do atleta, mas terá transmissão do SporTV 2, da ge.tv e nos canais da Red Bull.

— Esse é um sonho que eu tenho há mais de 10 anos, que eu compartilho com a galera do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, e que estou me preparando para realizar — disse Mineirinho.

Em um projeto pensado com tanta antecedência, ele se preparou à altura do evento. De lá para cá, foram anos de estudo e meses de preparação física e técnica.

Treinos de Mineirinho. Duda Fortes / Agencia RBS

Carros de luxo

Durante os treinos, o skatista usou coletes com mais de 40kg para simular os efeitos de força-G (leia no final do texto) no corpo. Durante a descida, o peso de Mineirinho chegaria a 310kg por causa da força G.

Ele testou altas velocidades em pistas de asfalto para simular o impacto dos ventos e entender a estabilização do skate — chegou a ser puxado por carros de luxo. Também foi colocado em um avião para simular o efeito da força G.

Em algumas sessões, contou com o apoio de motos, que puxaram o atleta para que ele alcançasse velocidades superiores a 120km/h. A velocidade também foi fundamental para testar o impacto do choque contra os airbags de desaceleração.

Mineirinho vem se preparando para a descida da próxima quinta. André Ávila / Agencia RBS

Teste

No começo de setembro e no último final de semana, Mineirinho também esteve na megarrampa construída pela Red Bull para realizar testes de estrutura e de equipamento.

— Roda, amortecedor, a gente está testando tudo isso. A ideia é ir subindo para ver até onde o equipamento aguenta. Eu treinei muito para isso. Os treinos foram muito piores que as descidas (risos). A ideia foi minha, foram mais de 13 anos de projeto — disse em conversa com a Rádio Orla na sexta.

O evento faz parte de uma ação promocional organizado pela Red Bull. Como contrapartida pela utilização do espaço, a multinacional se comprometeu a doar duas rampas de skate para municípios gaúchos, que serão selecionados pelo governo do Estado.

O que é a força G

A força G (ou força gravitacional) é uma unidade de medida para a aceleração, que representa a força que atua sobre um objeto em movimento, especialmente em resposta à gravidade da Terra. É usada para quantificar a sensação de aceleração e desaceleração em atividades como decolagens e pousos de aviões, curvas em montanhas-russas e corridas de carros de Fórmula 1.