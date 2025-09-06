Ronaldinho revela o que espera de jogo beneficente em Rivera: "um espetáculo bonito"

Sem jogos da dupla Gre-Nal neste fim de semana, uma das grandes atrações do futebol para o público gaúcho ocorrerá em Rivera, no Uruguai, na fronteira com Sant'Ana do Livramento, neste sábado (6), às 18h30min, no Estádio Atilio Paiva.
Chamado de "Galáticos Game", o jogo beneficente colocará frente a frente um time que terá como capitão Diego Lugano e outro que será liderado por Ronaldinho Gaúcho.
O ex-jogador e melhor do mundo em 2004 e 2005 foi a um restaurante uruguaio nesta sexta-feira (5), como parte da sua agenda na cidade. Em conversa com o repórter Rafael Diverio, da Rádio Gaúcha, ele revelou as expectativas para o confronto.
— Muito feliz por estar aqui e espero que seja bom, espero um espetáculo bonito, que todo mundo possa se divertir e que seja um grande jogo — disse Ronaldinho.
Do lado brasileiro, a equipe terá nomes conhecidos como o pentacampeão Anderson Polga, o ex-dupla Gre-Nal Fábio Rochemback, assim como Sidnei, ex-Inter, Dinho, ex-Grêmio, e Diguinho, campeão brasileiro com o Fluminense.
Já na equipe uruguaia estarão ao lado de Lugano o ex-goleiro do Botafogo Castillo, os antigos laterais Fucile e Alvaro Pereira, que passaram pelo futebol brasileiro, e o ex-Grêmio Cristian "Cebolla" Rodríguez.