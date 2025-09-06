Ronaldinho muda o cotidiano da fronteira do Brasil com o Uruguai

Lugano (com microfone) e Ronaldinho farão jogo beneficente em Rivera. Rafael Diverio / Agência RBS

A sexta-feira, 5 de setembro de 2025, será lembrada por muitos e muitos anos em Rivera, fronteira uruguaia com a gaúcha Santana do Livramento. Neste dia, desceu na pista do aeroporto, se hospedou em um hotel e jantou em um restaurante da cidade ninguém menos do que Ronaldo de Assis Moreira. E o lugar que Ronaldinho pisa muda completamente. Para quem mora e para quem o acompanha.

Da chegada na cidade, por volta de 18h30min, ao descer de um avião particular no aeroporto binacional de Rivera, até sair do restaurante Di Pablo, quatro horas depois de chegar, Ronaldinho dominou a cidade. Uruguaios, brasileiros e brasiguaios foram para a frente do desembarque, depois para a frente do hotel e, por último, para a frente do restaurante. Qualquer foto, autógrafo ou um sorriso do craque gaúcho seria suficiente para garantir a felicidade de quem encarou a gélida noite. O que é um frio de 5ºC para quem pode ver Ronaldinho?

Se somar a passagem pelo saguão do aeroporto, pela entrada do hotel e pela porta do restaurante, Ronaldinho não deve ter tido cinco minutos de contato com o público. Não tinha lá tantos seguranças como costuma estar cercado, mas foram suficientes para evitar um agarramento e impedir que se movesse. Mas ao final de cada passagem, era possível ver pessoas comemorando e mostrando, orgulhosas, fotos e autógrafos.

Tietagem dos colegas

No restaurante, cuja inauguração foi mesmo inesquecível (é improvável que o Di Pablo, por mais que sirva uma comida deliciosa e tenha um ambiente muito agradável, receba um cliente mais ilustre) havia uma regra aos demais convidados: não incomodar Ronaldinho durante o jantar. Com mais dois amigos, sentado a uma mesa próxima à janela da frente, ele degustou uma tábua de frios e alguns pedaços de carne uruguaia e batata frita. Não bebeu nada alcóolico, ao menos ali.

Alguns minutos depois, os jogadores do time brasileiro, que já estavam no restaurante, desceram para conversar com o Bruxo. O mais íntimo, claro, foi seu colega de Penta, Anderson Polga. Mas Ronaldinho foi cordial com os demais boleiros: Marcelo Pittol, Dinho, Fábio Rochemback, Labarthe, Sidnei, Diguinho, entre outros. Todos tietaram o Bola de Ouro de 2004 e 2005.

— Sabe que era meu sonho jogar com ele, né? Nunca tinha encontrado pessoalmente até semana passada. Quando tirei uma foto, meus braços tremiam — admitiu Labarthe, que passou por Inter, Grêmio e Sporting.

A chegada de Lugano

Perto das 22h, chegou o adversário de Ronaldinho. Lugano, eterno capitão da seleção uruguaia, não tinha tantos seguranças à volta. Então ficou bons 10 minutos tirando fotos e atendendo fãs na porta do restaurante. No frio mesmo.

Dentro do restaurante, foi levado à mesa de Ronaldinho. Abraço carinhoso, troca de palavras, risadas.

— Onde Ronaldinho vai é um show. Ele garante o espetáculo. Quem vai ao estádio é para vê-lo, não para ver a mim, imagina. É uma honra ter um craque desse nível no nosso país — declarou Lugano, a humildade em forma de zagueiro de 1m90cm e cabelos ainda compridos.

Depois do bate-papo com Lugano, Ronaldinho levantou-se e deu uma volta pelo salão. Aí, sim, tietagem liberada. Foi como abrir um pote de açúcar em um formigueiro. Fotos, vídeos, autógrafos, mensagens. A interrupção veio com um anúncio na caixa de som. Os dois capitães deveriam ir até a porta para uma breve homenagem. Ambos deram discurso, Ronaldinho lembrando o espanhol dos tempos de Barcelona.

— Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela recepção. Espero que todos se divirtam no jogo — foram algumas de suas frases, dentro daquele jeitão tímido e que em nada combina com o extrovertido do campo e o extravagante da moda.