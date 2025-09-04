Ronaldinho é atração de jogo beneficente na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul

Estádio Atilio Paiva receberá o confronto neste sábado (6). intendencia departamental de rivera / Divulgação

Um jogo beneficente envolvendo amigos de Ronaldinho e amigos de Lugano agitará Rivera, na fronteira com Santana do Livramento, no oeste gaúcho. A partida será no sábado (6), às 18h30min, e deverá lotar o Estádio Atilio Paiva, em território uruguaio. Além dos dois, outros craques do passado estão confirmados no Galáticos Game.

No time de Ronaldinho, que usará as cores da Seleção, jogarão figuras importantes, como Anderson Polga, integrante do Penta, Fábio Rochemack, ex-dupla Gre-Nal, Sidnei, ex-Inter, Dinho, ex-Grêmio, Diguinho, campeão brasileiro com o Fluminense, entre outros.

Na equipe de Lugano, estarão muitos atletas com passagem pela seleção uruguaia, como o goleiro Castillo, os laterais Fucile e Alvaro Pereira, os meias Alvaro González e Cristian "Cebolla" Rodríguez.

Ingressos para a partida estão no terceiro e último lote. Reprodução / Reprodução