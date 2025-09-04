Esportes

Galáticos Game
Notícia

Ronaldinho é atração de jogo beneficente na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul

Com Lugano e outros craques, partida movimenta Rivera e Santana do Livramento neste final de semana

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS