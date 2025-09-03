Rodrygo e Endrick são inscritos na Champions pelo Real, mas têm dura concorrência por vaga

O técnico Xabi Alonso prometeu dar mais chances aos atacantes Rodrygo e Endrick na nova temporada do Real Madrid e inscreveu os brasileiros na Champions League. Agora, a dupla busca espaço para convencer Carlo Ancelotti que pode voltar à seleção brasileira. A concorrência, contudo, é grande, com oito peças para o setor ofensivo.

Rodrygo ficou muito perto de ser negociado, com sondagens de clubes ingleses, casos de Liverpool e Manchester City, mas acabou convencido de permanecer. O encerramento na janela de transferências dá tranquilidade ao jogador - recentemente reclamou de ser substituído por Vinícius Júnior um jogo após não sair da reserva.

Endrick está em fase final de recuperação de lesão muscular e também ganhou voto de confiança de Alonso após cair no esquecimento quando era comandado justamente por Ancelotti. Ele chegou a cair para última opção no setor ofensivo, mas jamais desistiu de buscar seu espaço no clube.

A expectativa da dupla é que Xabi Alonso opte por usar três nomes na frente. Desta maneira, teriam mais oportunidades para formar trio com os intocáveis Vini Júnior e Mbappé.

A lista do Real Madrid entregue à Uefa conta com oito atacantes, sendo sete em condições de jogar. Além do trio brasileiro e do francês, o argentino recém-contratado Mastantuono chega sob enorme expectativa, Gonzalo se destacou no Mundial de Clubes dos Estados Unidos e o marroquino Brahim Díaz é um reserva de luxo, sempre entrando nos jogos. Apenas o jovem Daniel Yañez, espanhol de 18 anos, não deve ganhar oportunidade.