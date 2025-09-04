Rigoni passa por exames médicos e inicia sua caminhada por vaga entre titulares do São Paulo

A segunda passagem do atacante Rigoni pelo São Paulo começou para valer nesta quinta-feira, quando o argentino desembarcou no Brasil e passou pelos exames médicos. Com carência no setor ofensivo, o reforço inicia nesta sexta-feira os trabalhos em campo visando uma possível estreia no MorumBis diante do Botafogo, dia 14, no retorno do Brasileirão.

Pedido do técnico Hernán Crespo, com o qual trabalhou e se destacou entre 2021 e 2022, o jogador, agora com 32 anos, já está liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e usará a semana livre para conhecer e se entrosar com os novos companheiros já sonhando com a titularidade.

Crespo tem um grande dilema para resolver. A ausência de centroavantes por problemas no joelho pode fazê-lo optar por um time sem um 9 de origem - só conta com Dinenno no elenco após perder Calleri, Ryan Francisco e agora André Silva. Marcos Leonardo resolveria o problema, mas não houve acordo com o Al-Hilal.

Rigoni surge como opção para uma possível escalação com um falso 9. O principal concorrente é Luciano, que vinha atuando mais recuado, mas foi testado na derrota por 1 a 0 diante do Cruzeiro, no qual a produção ofensiva não foi a esperada, apesar do equilíbrio no jogo.

O grupo vai folgar no fim de semana e terá a semana que vem toda para Crespo definir os escalados contra o Botafogo. E nesta corrida contra o tempo aparece também o zagueiro equatoriano Arboleda, outro liberado do cheio departamento médico.