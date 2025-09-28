Ricardo Mendonça é tricampeão no Mundial de Atletismo Paralímpico

Ricardo Mendonça (E) e Christian Gabriel (D) foram ouro e prata. Cris Mattos / Divulgação/CPB

O Brasil somou mais seis pódios no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, em Nova Déli, na Índia. Neste domingo (28), os brasileiros ganharam um ouro, três pratas e dois bronzes.

No quadro geral de medalhas, com três ouros, cinco pratas e dois bronzes, a delegação brasileira está na liderança.

Ricardo Mendonça é tri consecutivo

O ouro deste domingo veio com Ricardo Mendonça, que faturou o tricampeonato nos 100m T37 (paralisados cerebrais).

Com o tempo de 11seg16, ele superou outro brasileiro, Christian Gabriel, que completou em 11seg23. O indonésio Saptoyogo Purnomo finalizou a prova em terceiro, com 11seg29, e levou o bronze.

— Muito feliz por esse tricampeonato. Mas eu prometo que ainda vou correr abaixo dos 10 segundos. Essa marca ainda não veio, mas vai vir. Agora é comemorar — disse Ricardo, que repetiu as vitórias de Paris-2023 e Kobe-2024.

Demais medalhas

João Matos Cunha foi prata nos 400m da classe T72 Cris Mattos / Divulgação/CPB

A segunda prata do dia veio com um estreante de 17 anos. João Matos Cunha, o mais jovem da delegação brasileira que compete em Nova Déli, terminou no segundo lugar na prova dos 400m da classe T72 (que disputam a petra).



O paratleta nascido em Angra dos Reis (RJ) completou a prova em 1min07seg23 e ficou atrás somente do italiano Carlo Fabio Calcagni, que fez 59seg91. O polonês Piotr Siejwa completou o pódio, com 1min14seg40.

Rayane Soares conquistou sua sétima medalha em Mundiais ao terminar a prova dos 100m T13 (deficiência visual) na segunda colocação, com 12seg07, sendo superada somente pela irlandesa Orla Comerford, que completou em 11seg88. A estadunidnese Kym Crosby finalizou o pódio, com 12seg41.

Rayane (C) foi prata nos 100m T13. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Já Kesley Teodoro conseguiu sua primeira medalha em Mundiais ao ficar com o bronze nos 100m T12 (deficiência visual). Ele fez o tempo de 11seg04 e foi superado pelo japonês Ryutaro Kano, que correu em 11seg01, e pelo norueguês Salum Ageze Kashafali, vencedor com 10seg42, atual recorde mundial da prova.

A última medalha brasileira veio nos 400m T72 (também petra). Edileusa dos Santos terminou em quarto lugar, com a marca de 1min22seg68. Porém, após o término da prova, a espanhola Judith Vila, que havia ficado com o bronze, foi desclassificada por ter invadido a raia ao lado.